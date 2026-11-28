सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दीपूथन में आज जलाया जाएगा कार्तिगई दीपम, तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सुरक्षा सख्त
इस मामले को लेकर शुक्रवार 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हुई थी. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 28, 2026 at 9:30 AM IST
मदुरै (तमिलनाडु): देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर आज तमिलनाडु की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाया जाएगा. इस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक इकाई, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की एक बटालियन कोयंबटूर से मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम पहुंच गई हैं. इसके बाद, तिरुपरनकुंद्रम इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर, कार्तिकई दीपम त्योहार के दिन (24 तारीख को) दीपक जलाने का अंतरिम आदेश दिया था. हालांकि, तमिलनाडु सरकार हमेशा की तरह केवल उचिप्लियार मंदिर के पास वाली जगह पर ही दीपक जला रही है. इस वजह से, तिरुपरनकुंद्रम दीपम के मुद्दे को लेकर एक हफ्ते से ज़्यादा समय से तरह-तरह की चर्चाएँ और विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं.
इस मामले को लेकर शुक्रवार 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हुई थी. इस दौरान, तमिलनाडु सरकार के कदमों से असंतोष जताते हुए जजों ने आदेश दिया कि शनिवार को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर एक दीपक जलाया जाए. उन्होंने पहाड़ी पर स्थित दो धार्मिक स्थलों तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर दरगाह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को तैनात करने का भी निर्देश दिया.
इस बीच, मंदिर के ट्रस्टियों को निलंबित कर दिया गया है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. वैद्यनाथन तथा वी. पार्थिबन को प्रशासन का प्रभार सौंप दिया गया है. वे शुक्रवार रात मदुरै पहुंचे और आज दीप प्रज्वलित करने की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की रैपिड एक्शन फोर्स की एक बटालियन कोयंबटूर से रवाना हुई और तिरुपरनकुंद्रम पहुंच गई.
खबर है कि एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट इस बल का नेतृत्व करेंगी और सुरक्षा अभियानों में समन्वय करेंगी. यह भी बताया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अतिरिक्त जवानों को मदुरै बुलाया जाएगा और उन्हें सुरक्षा अभियानों में तैनात किया जाएगा. खास तौर पर, केंद्रीय बल कई कार्यों में शामिल होंगे, जैसे कि पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाए जाने के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकना, श्रद्धालुओं और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दो धार्मिक स्थलों तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्य स्वामी मंदिर और सिकंदर दरगाह पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाया जाना है. इसे लेकर तिरुपरनकुंद्रम इलाके में काफी उत्साह है, साथ ही सेंट्रल टास्क फोर्स के जवानों के पहुंचने और सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाने से भी माहौल में हलचल है.
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