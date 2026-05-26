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तमिलनाडु के सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखा खत, कर्नाटक के मेकेदातु प्रोजेक्ट को खारिज करने की मांग की

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के राज्य की याचिका पर विचार किए बिना मेकेदातु परियोजना के लिए कर्नाटक के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मंगलवार को हैरानी जताई.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे तुरंत दखल दें और कर्नाटक को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से रोकें.

सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा...

"मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (CWDT) के आखिरी फैसले का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए, कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय की “भूमि पूजा” की घोषणा की है. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के इस बारे में सार्वजनिक बयानों से तमिलनाडु के लाखों किसानों में बहुत चिंता पैदा हो गई है, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं."

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में यह भी आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों को कर्नाटक द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को खारिज करने का निर्देश दें, क्योंकि यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है.