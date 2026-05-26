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तमिलनाडु के सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखा खत, कर्नाटक के मेकेदातु प्रोजेक्ट को खारिज करने की मांग की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मेकेदातु पर कर्नाटक की डीपीआर खारिज करने का आग्रह किया है.

TN CM LETTER TO PM MODI REGARDING THE PROPOSED MEKEDATU PROJECT ACROSS TH RIVER CAUVERY
तमिलनाडु के सीएम विजय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 6:14 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के राज्य की याचिका पर विचार किए बिना मेकेदातु परियोजना के लिए कर्नाटक के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मंगलवार को हैरानी जताई.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे तुरंत दखल दें और कर्नाटक को कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से रोकें.

सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा...
"मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (CWDT) के आखिरी फैसले का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए, कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय की “भूमि पूजा” की घोषणा की है. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के इस बारे में सार्वजनिक बयानों से तमिलनाडु के लाखों किसानों में बहुत चिंता पैदा हो गई है, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं."

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में यह भी आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों को कर्नाटक द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को खारिज करने का निर्देश दें, क्योंकि यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह नदी क्षेत्र के अन्य राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नई परियोजना शुरू न करे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन न करे.

पत्र में विजय ने कहा कि कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय के भूमि पूजन की घोषणा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बयानों ने तमिलनाडु के लाखों किसानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है, जो अपनी आजीविका के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, "आप भली-भांति अवगत होंगे कि कावेरी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे का समाधान करीब तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद निकला था और 16 फरवरी 2018 का फैसला फिलहाल लागू किया जा रहा है."

ये भी पढे़ं: मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर इंजीनियर गिरफ्तार, DMK का है कार्यकर्ता

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