ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु विधानसभा में स्टालिन ने राज्यों की स्वायत्तता पर रिपोर्ट पेश कर संविधान में संशोधन की मांग उठाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ( ANI )

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने जोर देकर कहा है कि राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया जाना चाहिए. तमिलनाडु सरकार ने 15 अप्रैल, 2025 को केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की स्टडी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई थी. इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर के. अशोक वर्धन शेट्टी (रिटायर्ड), और तमिलनाडु प्लानिंग कमीशन के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉ. एम. नागनाथन इसके सदस्य हैं. कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सेक्रेटेरिएट में स्टालिन को सौंपा. स्टालिन ने आज यह रिपोर्ट तमिलनाडु विधानसभा में पेश की. उन्होंने कहा, 'यह दिन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि डीएमके सरकार जिसने इसे अपनी पहली पॉलिसी के तौर पर पूरी तरह अपनाया है, न केवल तमिलनाडु के लिए बल्कि भारत के सभी राज्यों और खुद भारतीय संघ के लिए भी एक बड़ी पहल शुरू करेगी. हम इस असेंबली में यूनियन-स्टेट रिलेशंस पर हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का पहला हिस्सा रखने जा रहे हैं.' डीएमके चीफ ने आगे कहा, 'एक राज्य के तौर पर हमारे पास अपने लोगों के सपनों को पूरी तरह से पूरा करने की ताकत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य को अधिकार देने वाली केंद्र सरकार नहीं बनी है. हम मौजूदा ताकत को बनाए रखकर ही सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में तरक्की कर रहे हैं.'