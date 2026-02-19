ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु विधानसभा में स्टालिन ने राज्यों की स्वायत्तता पर रिपोर्ट पेश कर संविधान में संशोधन की मांग उठाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र राज्य संबंधों पर उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट पेश जिसमें राकोषीय स्वायत्तता मुख्य रही.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 19, 2026 at 8:45 AM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने जोर देकर कहा है कि राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया जाना चाहिए.

तमिलनाडु सरकार ने 15 अप्रैल, 2025 को केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की स्टडी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई थी. इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर के. अशोक वर्धन शेट्टी (रिटायर्ड), और तमिलनाडु प्लानिंग कमीशन के पूर्व वाइस चेयरमैन डॉ. एम. नागनाथन इसके सदस्य हैं.

कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सेक्रेटेरिएट में स्टालिन को सौंपा. स्टालिन ने आज यह रिपोर्ट तमिलनाडु विधानसभा में पेश की. उन्होंने कहा, 'यह दिन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि डीएमके सरकार जिसने इसे अपनी पहली पॉलिसी के तौर पर पूरी तरह अपनाया है, न केवल तमिलनाडु के लिए बल्कि भारत के सभी राज्यों और खुद भारतीय संघ के लिए भी एक बड़ी पहल शुरू करेगी. हम इस असेंबली में यूनियन-स्टेट रिलेशंस पर हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट का पहला हिस्सा रखने जा रहे हैं.'

डीएमके चीफ ने आगे कहा, 'एक राज्य के तौर पर हमारे पास अपने लोगों के सपनों को पूरी तरह से पूरा करने की ताकत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य को अधिकार देने वाली केंद्र सरकार नहीं बनी है. हम मौजूदा ताकत को बनाए रखकर ही सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में तरक्की कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि राज्यों को अभी भी आर्थिक अधिकारों समेत कई मांगों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है. इसलिए, राज्य सरकारों को सबसे ताकतवर बनाने के लिए हमें संविधान में बदलाव करना होगा. आज वह दिन है जब हम कानून में बदलाव के लिए कानूनी पहल शुरू कर सकते हैं. केंद्र, जिसके पास सारी ताकतें हैं, उनका इस्तेमाल तानाशाही रवैये से करता है और राज्य सरकारों का सम्मान नहीं करता. राज्य सरकारें हर चीज के लिए केंद्र सरकार की मेहरबानी का इंतजार कर रही हैं.' उन्होंने आगे कहा.

'कब तक वे वहीं रहेंगे जहाँ वे देते हैं और हम वहीं रहेंगे जहाँ हम लेते हैं? यह स्थिति बदलनी चाहिए. इन समस्याओं का समाधान खोजने के हमारे लक्ष्य का जवाब केंद्र-राज्य संबंधों पर हाई-लेवल कमेटी की रिपोर्ट है. संक्षेप में हमने बिल्ली को घंटी से बाँध दिया है.' डीएमके के वरिष्ठ नेता ने कहा, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे हैं.

स्टालिन ने कहा, 'हमारी यह पॉलिसी कि सभी राज्य स्वायत्त होने चाहिए और केंद्र को सभी राज्यों द्वारा मिलकर चलाई जाने वाली फेडरल सरकार के तौर पर काम करना चाहिए, यह एक ऐसी पॉलिसी है जो दूसरे राज्यों के दिलों में गहराई तक बैठी है और इसे बताना मुश्किल है.

इसलिए मैं इस असेंबली के जरिए रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी को पॉलिटिकल सीमाओं की परवाह किए बिना, स्टेट ऑटोनॉमी की अच्छी पॉलिसी को अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी के तौर पर मानना ​​चाहिए, जो सभी भाषाओं, नस्लों, धर्मों और संस्कृतियों वाले राज्यों में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारों और भावनाओं के साथ जीने की इजाजत देती है.'

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में 1.31 करोड़ महिलाओं को सुबह-सुबह मिला जबरदस्त सरप्राइज, खाते में आये पांच-पांच हजार रुपये...

