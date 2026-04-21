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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: वोटिंग से पहले ₹1200 करोड़ जब्त, चुनाव अधिकारियों ने तेज की कार्रवाई

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में चुनाव अधिकारियों ने अपनी सख्ती काफी बढ़ा दी है. इसके चलते पूरे राज्य में भारी मात्रा में कैश, सोना, नशीले पदार्थ, शराब और अन्य प्रलोभन सामग्री जब्त किए गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि चल रही सख़्त कार्रवाई के तहत अब तक 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की जब्ती की जा चुकी है. इसमें चुनाव निगरानी टीमों द्वारा सीधे तौर पर जब्त किए गए 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नकद और कीमती सामान शामिल हैं, जबकि आयकर विभाग और अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों जैसी प्रवर्तन एजेंसियों ने भी अपने स्वतंत्र अभियानों के जरिए इस कुल राशि में काफी योगदान दिया है.

नकद के अलावा, अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित पदार्थ भी जब्त किए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि मतदाताओं को अवैध तरीकों से प्रभावित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कई इलाकों, खासकर शहरी और छोटे-छोटे इलाकों से कूपन और फ्रीबीज समेत प्रलोभन देने की खबरें सामने आई. एनफोर्समेंट टीमों ने मिलकर कार्रवाई की. इसके नतीजे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और दूसरे चुनावी कानूनों के उल्लंघन से जुड़े करीब 100 मामले दर्ज किए गए.

जिलों में तिरुवल्लूर में सबसे ज़्यादा जब्ती की कार्रवाई दर्ज की गई. उसके बाद चेन्नई का नंबर है, जो दिखाता है कि उन खास सीटों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहाँ चुनावी मुकाबला बहुत ज़्यादा है. तैयारियों के बारे में अधिकारियों ने कहा कि राज्य भर में 95 परसेंट से ज़्यादा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पहले ही बांट दी गई.