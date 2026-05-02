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तृणमूल 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी: चुनाव नतीजों से पहले CM ममता ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, एग्जिट पोल को खारिज किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति का अहम फैसला आने में बस एक दिन बाकी है! चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले, तृणमूल नेतृत्व ने कालीघाट में हुई एक वर्चुअल मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए साफ तौर पर आत्मविश्वासी बातें कहीं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की.

बैठक के जरिये पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सबसे अहम काउंटिंग एजेंट्स को साफ संदेश दिया गया कि तृणमूल 200 सीटों का आंकड़ा पार करने और लगातार चौथी बार राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है. मीटिंग में बोलते हुए, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, "तृणमूल इस बार 2021 की जीत से भी आगे निकल जाएगी. दूसरे क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है!" इसी बात को दोहराते हुए, टीएमसी महासचिव अभिषेक ने कहा, "हम 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं. हमारा प्रदर्शन 2021 से भी बेहतर होगा."

29 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, जारी किए गए कई एग्जिट पोल में अनुमान लगाया है कि राज्य में सरकार बदलने वाली है. हालांकि, ममता और अभिषेक ने इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और कहा कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने की एक चाल है. व्यंग्यात्मक लहजे में बोलते हुए, अभिषेक ने कहा, "यह खेल बार-बार खेला गया है—2021 में, 2024 में—और यह अब फिर से हो रहा है. यहां तक ​​कि BJP खुद भी इन सर्वे पर विश्वास नहीं करती!" ममता ने आगे कहा, "वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि, किसी भी हालत में, वे बंगाल में सरकार नहीं बना पाएंगे."

अभिषेक बनर्जी ने मीटिंग के दौरान चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे चुनाव के दौरान, तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों को डराने के लिए केंद्रीय बलों को गांवों और ग्रामीण इलाकों में तैनात किया गया था. जैसा कि उन्होंने कहा, "महिलाओं से लेकर बच्चों तक—किसी को भी नहीं बख्शा गया." एक कदम आगे बढ़ते हुए, उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव असल में "तृणमूल बनाम केंद्रीय बलों" की लड़ाई बन गया है.