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TMC पर दावे को लेकर खींचतान: ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग से और समय मांगा

चुनाव आयोग ने अलग-अलग चिट्ठियों के जरिए टीएमसी के दोनों गुटों को पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बारे में अपना जवाब देने को कहा था.

TMC ownership tussle
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्वामित्व को लेकर चल रही खींचतान के बीच ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग (ईसीआई) से अतिरिक्त समय मांगा है.

पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने अलग-अलग चिट्ठियों के जरिए टीएमसी के दोनों गुटों को पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के बारे में सोमवार शाम तक अपना जवाब देने को कहा था. पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी में बहुत ज़्यादा अंदरूनी टूट-फूट देखी जा रही है.

इससे पहले ऋतब्रत बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी में उनके पास ज़्यादातर लोगों का समर्थन है और उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से बात की है. ममता के नेतृत्व वाले गुट ने भी चुनाव आयोग के सामने यह मामला उठाया था. ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, 'चुनाव आयोग ने सोमवार शाम तक दोनों गुटों को जवाब भेजने को कहा है. ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भेजी है.'

चिट्ठी के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, 'उन्होंने (मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए) और समय मांगा है.' ईटीवी भारत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी से चुनाव आयोग से मांगे गए अतिरिक्त समय के बारे में उनकी टिप्पणी जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन अभी तक उनका कमेंट नहीं मिला है.

यह बता दें कि 1 जुलाई को उनके नेतृत्व में 10 सदस्यों के एक डेलीगेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित चुनाव आयोग की पूरी बेंच से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने रिपोर्टरों से कहा था कि 'उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली टीएमसी है.'

उन्होंने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर परोक्ष हमला करते हुए कहा, 'हम असली टीएमसी हैं. हमारे पास दो-तिहाई से ज़्यादा बहुमत का समर्थन है. टीएमसी के ज़्यादातर विधायक, कॉर्पोरेटर, पार्षद, जिला परिषद हमारे साथ हैं. हमारी लड़ाई व्यक्तिगत पंथ और वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है. हम अरूप रॉय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में संविधान और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विचारों को बनाए रखते हुए बिना थके काम करेंगे.'

यह बताना जरूरी है कि ममता के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को चुनाव आयोग के सामने अपना जवाब दिया था. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष के साथ मिलकर चुनाव आयोग को उसके हेडक्वार्टर में जवाब दिया.

कल्याण बनर्जी ने रिपोर्टर्स से कहा, 'हमने अपना जवाब फाइल कर दिया है जो चुनाव आयोग ने कथित ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कथित सेक्रेटरी ऋतब्रत बनर्जी के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मांगा था. हमने उस पर बहुत डिटेल्ड जवाब दिया है.'

ये भी पढ़ें- चुनाव आयोग से मिले TMC के बागी नेता, दो-तिहाई MLA के समर्थन का दावा

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