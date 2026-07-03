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TMC मालिकाना हक की लड़ाई: 'ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट को मिल सकता है पार्टी का चुनाव चिह्न'

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को भारत के चुनाव आयोग के पत्र के बाद, एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को कहा कि ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न मिलने की संभावना है क्योंकि उन्होंने मोटे तौर पर प्रक्रियाओं का पालन किया है.

हालांकि, एक्सपर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग दोनों गुटों की बात सुनेगा, और प्रक्रियाओं के हिसाब से काम करेगा. भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और ऋतब्रत को पार्टी के संगठनात्मक चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों के बारे में पत्र लिखा और उन्हें अगले सोमवार की शाम तक अपना जवाब देने को कहा.

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से टीएमसी एक अभूतपूर्व आंतरिक टूट से गुजर रही है. ऋतब्रत ने ममता के खिलाफ खुले तौर पर बगावत कर दी है और दावा किया है कि टीएमसी के भीतर उन्हें बहुमत का समर्थन हासिल है और इस संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया है.

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने भी इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया है. बनर्जी ने ऋतब्रत को पार्टी से निकाल दिया था.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के राजनीतिक अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए टीएमसी में अंदरूनी टूट का जिक्र करते हुए कहा, "चुनावों में हार ही पार्टी के टूटने की वजह बनती है.

सत्ता में रहने के दौरान, कई नेताओं को लगता है कि वे पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते. इससे एक अंडरकरंट बनता है. एक बार जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो वह अंडरकरंट सुनामी में बदल जाता है. टीएमसी में वास्तव में यही हुआ है."