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TMC मालिकाना हक की लड़ाई: 'ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट को मिल सकता है पार्टी का चुनाव चिह्न'

एक्सपर्ट का कहना है कि टीएमसी से अलग हुए गुट को बढ़त मिली है, क्योंकि ऋतब्रत बनर्जी के साथ ज्यादा विधायक हैं. संतू दास की रिपोर्ट...

Ritabrata Banerjee, TMC's election symbol and former CM Mamata Banerjee
ऋतब्रत बनर्जी, टीएमसी का चुनाव चिह्न और पूर्व सीएम ममता बनर्जी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 5:02 PM IST

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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को भारत के चुनाव आयोग के पत्र के बाद, एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को कहा कि ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न मिलने की संभावना है क्योंकि उन्होंने मोटे तौर पर प्रक्रियाओं का पालन किया है.

हालांकि, एक्सपर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग दोनों गुटों की बात सुनेगा, और प्रक्रियाओं के हिसाब से काम करेगा. भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और ऋतब्रत को पार्टी के संगठनात्मक चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों के बारे में पत्र लिखा और उन्हें अगले सोमवार की शाम तक अपना जवाब देने को कहा.

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से टीएमसी एक अभूतपूर्व आंतरिक टूट से गुजर रही है. ऋतब्रत ने ममता के खिलाफ खुले तौर पर बगावत कर दी है और दावा किया है कि टीएमसी के भीतर उन्हें बहुमत का समर्थन हासिल है और इस संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया है.

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने भी इस मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाया है. बनर्जी ने ऋतब्रत को पार्टी से निकाल दिया था.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के राजनीतिक अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए टीएमसी में अंदरूनी टूट का जिक्र करते हुए कहा, "चुनावों में हार ही पार्टी के टूटने की वजह बनती है.

सत्ता में रहने के दौरान, कई नेताओं को लगता है कि वे पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते. इससे एक अंडरकरंट बनता है. एक बार जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो वह अंडरकरंट सुनामी में बदल जाता है. टीएमसी में वास्तव में यही हुआ है."

उन्होंने कहा कि अगर ममता पश्चिम बंगाल में सत्ता में बनी रहतीं तो उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता. अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जातीं, तो कोई टूट नहीं होती. चूंकि वह चुनाव हार गई हैं, जो नेता ममता और (उनके भतीजे) अभिषेक बनर्जी के आदेश और नियंत्रण में पूरी तरह से दबा हुआ महसूस करते थे.

उन्होंने कहा, "अब उनके पास अपनी शिकायतें बताने का मौका था, ताकि वे खुद को ज़्यादा ताकतवर और आजाद बना सकें और उनके चंगुल से बाहर आ सकें. चुनावों में पार्टी की हार के बाद कुछ पार्टी नेताओं की इस इच्छा को और बढ़ावा मिला."

महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन का स्पष्ट संदर्भ देते हुए रॉय ने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है. ऐसा हुआ. परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जा रही पार्टियों में फूट पड़ गई थी. इसलिए, बंगाल में, ममता और अभिषेक द्वारा चलाई जा रही टीएमसी भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है."

"ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट को 'असली' टीएमसी माना जाएगा. अब, वह विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं." उन्होंने कहा, "उनके पास बढ़त है, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की अपनी कोशिश में सफल रहे, क्योंकि उन्हें टीएमसी के ज़्यादातर विधायकों का समर्थन मिला."

ये भी पढ़ें- TMC के मालिकाना हक को लेकर खींचतान जारी, चुनाव आयोग ने 6 जुलाई तक मांगा जवाब

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