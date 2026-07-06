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TMC स्वामित्व विवाद: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष जवाब सौंपा

टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए. ( PTI )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच स्वामित्व को लेकर खींचतान के बीच, ममता के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया. आयोग ने दोनों गुटों को पार्टी के संगठनात्मक चुनावों / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था. विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से टीएमसी एक बहुत बड़ी अंदरूनी गिरावट से गुज़र रही है. ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी के भीतर बहुमत का समर्थन होने का दावा किया है और इस संबंध में चुनाव आयोग से संपर्क किया है. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी इस मामले में चुनाव आयोग से संपर्क किया है. इसके बाद, चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से सोमवार शाम तक अपना जवाब देने को कहा था. चुनाव आयोग को अपना जवाब देने के बाद मीडिया से बात करते हुए, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष के साथ कहा, "आज, हमने अपना जवाब फाइल कर दिया है, जो चुनाव आयोग ने ऋतब्रत बनर्जी, जो कथित ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सचिव हैं, के प्रतिनिधित्व के आधार पर मांगा था. हमने उस पर बहुत विस्तार में जवाब दिया है." ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सबसे पहले, उन्होंने दावा किया है कि कार्य समिति का तीन साल का कार्यकाल, जो 2022 में शुरू हुआ था, खत्म हो गया है. पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को 1997 में चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी थी. बाद में, दिसंबर 1997 में, ममता बनर्जी और अजीत पांजा ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए घोषणा की कि वे अब किसी दूसरी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं. टीएमसी सांसद ने कहा कि इसके बाद पार्टी के चुनाव चिह्न 'घाशेर ऊपर जोड़ा फूल' के लिए अनुरोध किया गया. दिसंबर 1997 में चुनाव आयोग की पूरी पीठ ने उस निशान को मंज़ूरी दे दी. 1998 में तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सात सांसद जीते. 1999 में पार्टी ने आठ सांसद जीते. इसके बाद, 2000 में, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखकर बताया कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बन गई है, क्योंकि उसने कई राज्यों में ऑफिस बना लिए हैं. उन्होंने कहा, "इसके आधार पर, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी. उस समय, संविधान संशोधन ने समिति का कार्यकाल चार साल से बढ़ा दिया." कल्याण ने बताया कि 2006 में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के तत्कालीन सचिव को सूचित किया कि पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया है, जिससे कार्यकाल चार साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है. तदनुसार, 2006 से, समिति का कार्यकाल पांच साल हो गया, जिससे पांच साल अधिकतम कार्यकाल हो गया. इसके बाद, चुनाव आयोग ने हर पांच साल में संगठन के चुनावों के बारे में लेटर जारी किए. इसके बाद हर पांच साल में चुनाव हुए, और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जमा किए गए. उन्होंने कहा, "2022 में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटियों के चुनाव हुए, जिसके बाद संगठनात्मक समितियां बनाई गईं. ममता बनर्जी पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं."