ETV Bharat / bharat

TMC स्वामित्व विवाद: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष जवाब सौंपा

चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से पार्टी के संगठनात्मक चुनाव/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा था. संतू दास की रिपोर्ट..

TMC leaders Kalyan Banerjee, Mahua Moitra and Sagarika Ghosh briefing the media after meeting Election Commission officials in New Delhi.
टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 7:27 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बीच स्वामित्व को लेकर खींचतान के बीच, ममता के नेतृत्व वाले गुट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया. आयोग ने दोनों गुटों को पार्टी के संगठनात्मक चुनावों / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था.

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से टीएमसी एक बहुत बड़ी अंदरूनी गिरावट से गुज़र रही है. ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी के भीतर बहुमत का समर्थन होने का दावा किया है और इस संबंध में चुनाव आयोग से संपर्क किया है.

ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी इस मामले में चुनाव आयोग से संपर्क किया है. इसके बाद, चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से सोमवार शाम तक अपना जवाब देने को कहा था.

चुनाव आयोग को अपना जवाब देने के बाद मीडिया से बात करते हुए, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष के साथ कहा, "आज, हमने अपना जवाब फाइल कर दिया है, जो चुनाव आयोग ने ऋतब्रत बनर्जी, जो कथित ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सचिव हैं, के प्रतिनिधित्व के आधार पर मांगा था. हमने उस पर बहुत विस्तार में जवाब दिया है."

ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सबसे पहले, उन्होंने दावा किया है कि कार्य समिति का तीन साल का कार्यकाल, जो 2022 में शुरू हुआ था, खत्म हो गया है.

पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को 1997 में चुनाव आयोग ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दी थी. बाद में, दिसंबर 1997 में, ममता बनर्जी और अजीत पांजा ने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए घोषणा की कि वे अब किसी दूसरी पार्टी के सदस्य नहीं हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं.

टीएमसी सांसद ने कहा कि इसके बाद पार्टी के चुनाव चिह्न 'घाशेर ऊपर जोड़ा फूल' के लिए अनुरोध किया गया.

दिसंबर 1997 में चुनाव आयोग की पूरी पीठ ने उस निशान को मंज़ूरी दे दी. 1998 में तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सात सांसद जीते. 1999 में पार्टी ने आठ सांसद जीते. इसके बाद, 2000 में, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखकर बताया कि वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बन गई है, क्योंकि उसने कई राज्यों में ऑफिस बना लिए हैं.

उन्होंने कहा, "इसके आधार पर, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दी. उस समय, संविधान संशोधन ने समिति का कार्यकाल चार साल से बढ़ा दिया."

कल्याण ने बताया कि 2006 में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के तत्कालीन सचिव को सूचित किया कि पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया है, जिससे कार्यकाल चार साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है. तदनुसार, 2006 से, समिति का कार्यकाल पांच साल हो गया, जिससे पांच साल अधिकतम कार्यकाल हो गया.

इसके बाद, चुनाव आयोग ने हर पांच साल में संगठन के चुनावों के बारे में लेटर जारी किए. इसके बाद हर पांच साल में चुनाव हुए, और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से जमा किए गए. उन्होंने कहा, "2022 में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटियों के चुनाव हुए, जिसके बाद संगठनात्मक समितियां बनाई गईं. ममता बनर्जी पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं."

कल्याण ने आगे कहा, "इसके बाद, राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई गई और ममता बनर्जी को फिर से इसका अध्यक्ष चुना गया."

अब वे दावा कर रहे हैं कि तीन साल का समय खत्म हो गया है. अगर यह सच होता, तो उन्होंने 2026 का चुनाव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर कैसे लड़ा? पार्टी का चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी के नेतृत्व में दिया गया था.

अगर उन्होंने 2026 में इसे मान लिया, तो उनके अपने तर्क से चुनाव को ही अमान्य माना जाएगा. उस स्थिति में, वे विधायक होने का दावा भी नहीं कर सकते और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. मैं बस उनका अपना तर्क दे रहा हूं.

6 मई को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इसमें भाग लिया. 19 मई को एक और बैठक हुई, जिसमें वे भी शामिल हुए, जिससे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को पहचान मिली.

उन्होंने कहा, "इसके बाद ऋतब्रत बनर्जी ने हस्ताक्षर के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने खुद को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का विधायक भी बताया."

कल्याण ने कहा, "3 जून को, उन्होंने अध्यक्ष को लिखा कि वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक गुट है. अब उनका दावा है कि क्योंकि तीन साल का कार्यकाल खत्म हो गया है, इसलिए वे एक नई तृणमूल पार्टी बना रहे हैं. लेकिन, इनमें से कुछ भी कानून के हिसाब से नहीं किया गया है. ब्लॉक, ज़िला या राज्य स्तर पर कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं की गई है.

ये प्रतिनिधित्व कहां से आए हैं? इन्हें किसने अधिकृत किया है? तय नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया अनियमित हो गई है." उन्होंने कहा कि चुनाव विशेष सत्र में नहीं हो सकते, उन्हें सामान्य सत्र में ही होना चाहिए. वह भी नहीं हुआ. हर विधायक और सांसद को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है. जो 2022 और 2024 में सांसद और विधायक थे, उन्हें बुलाया तक नहीं गया." कोई नोटिस जारी नहीं किया गया. होटल में मीटिंग नहीं की जा सकती, तृणमूल कांग्रेस के संविधान के तहत इसकी इजाज़त नहीं है.

कल्याण ने कहा, "उनकी पूरी कोशिश धोखाधड़ी वाली है. वे इस तरह से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उन्हें भाजपा का आशीर्वाद मिला हुआ है. हम जो कुछ भी कह रहे हैं, वह कानून के आधार पर है."

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "शुभेंदु अधिकारी उनके साथ हैं, और उन्हें पुलिस और सीबीआई का भी समर्थन प्राप्त है.

इसीलिए वे ऐसे दावे कर पा रहे हैं. शायद अब उनके गैर-कानूनी कामों को भी कानूनी माना जाएगा. हम पश्चिम बंगाल के लिए लड़ते रहेंगे. हम इसे कोर्ट में और लोगों के सामने भी चुनौती देंगे. जनता के पास जाओ. उन पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाओ जिन्होंने तुम्हें जिताने में मदद की. उनमें कोई रीढ़ नहीं है. ऋतब्रत बनर्जी एक बार भी उलुबेरिया नहीं गए हैं. अरूप रॉय अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं. बॉबी हकीम सबसे बड़े धोखेबाज हैं. उन्हें पार्टी से सबसे ज़्यादा मिला है और उन्होंने इसका बदला सबसे बड़े धोखे से चुकाया है.

कल्याण ने कहा, "जिन्हें सबसे ज़्यादा मिला है, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा धोखा दिया है. दीदी के साथ हमेशा कौन खड़ा रहा? चंद्रिमा भट्टाचार्य, बॉबी, अरूप और इंद्रनील सेन. जब भी मैंने बोलने की कोशिश की, मुझे किनारे कर दिया गया. आज, वही लोग हैं जो चले गए हैं. हम अभी भी यहीं हैं, और हम लड़ाई जारी रखेंगे."

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान, TMC सांसदों के इस्तीफे से खाली हुईं ये सीटें

TAGGED:

TMC OWNERSHIP TUSSLE
RITABRATA BANERJEE
TRINAMOOL CONGRESS
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.