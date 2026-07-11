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TMC मालिकाना हक विवाद: ECI ममता और ऋतब्रत दोनों गुटों के जवाबों की जांच करेगा

टीएमसी में मालिकाना हक को लेकर ममता व ऋतब्रत ने जवाब दे दिए हैं. अब इस पर चुनाव आयोग फैसला लेगा. संतू दास की रिपोर्ट...

Former CM Mamata Banerjee and Leader of Opposition in West Bengal Ritabrata Banerjee.
पूर्व सीएम ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दोनों गुटों के जवाबों की जांच करेगा.एक गुट का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, और दूसरा गुट पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में है. आयोग ने इसके पहले जवाब दिया था, और फिर पार्टी के मालिकाना हक के बारे में फैसला करेगा.

मालिकाना हक को लेकर चल रही खींचतान के बीच, दोनों गुटों ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है. चुनाव आयोग ने उनको अलग-अलग पत्र जारी करके टीएमसी के संगठनात्मक चुनाव/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण मांगा था.

6 जुलाई को ममता के नेतृत्व वाले गुट ने इस मामले पर चुनाव आयोग को अपना जवाब दिया था. वहीं ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को अपना जवाब दिया है.

इससे पहले, चुनाव आयोग ने इस गुट को जवाब देने के लिए 10 जुलाई शाम 5.30 बजे तक का और समय दिया था. खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी में अंदरूनी तौर पर काफी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि पार्टी राज्य में सत्ता बचाने में नाकाम रही है.

चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ऋतब्रत बनर्जी, ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आए हैं और उन्हें पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दावा किया कि उन्हें दो-तिहाई बहुमत का समर्थन प्राप्त है और कहा कि वे ही टीएमसी के असली मालिक हैं.

ममता के नेतृत्व वाला गुट, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी ग्रुप पर पार्टी हाईकमान को धोखा देने का आरोप लगा रहा है, जबकि राज्य में पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान उन्हें पार्टी से सारे फायदे मिले थे.

ममता और ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुटों द्वारा दिए गए जवाबों का जिक्र करते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "चुनाव आयोग दोनों गुटों द्वारा दिए गए जवाबों की जांच करेगा."

जवाबों के बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना, उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग उनके जवाब में दिए गए सभी विवरण को देखेगा. दोनों पक्षों के जवाब की जांच करने के बाद, अगर उन्हें लगता है कि कोई विवाद है, तो इस पर आगे बात की जाएगी."

इसके अलावा चुनाव आयोग 'विवाद की घोषणा' करेगा. फिर वह मामले पर कार्यवाही शुरू करेगा. कार्रवाई के दौरान, वह अलग-अलग कागजात मांगेगा जो उनके दावों को साबित कर सकें. चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा, "पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद, चुनाव आयोग फाइनल फैसला लेगा."

पिछले हफ़्ते जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के सेंटर फ़ॉर पॉलिटिकल स्टडीज के प्रोफ़ेसर हिमांशु रॉय ने टीएमसी के मालिकाना हक की लड़ाई का जिक्र करते हुए ईटीवी भारत से कहा, "ऋतब्रत बनर्जी के गुट को पार्टी का सिंबल मिलेगा. उन्होंने काफी हद तक सभी प्रक्रिया को फॉलो किया है." उन्होंने कहा था कि अगर ममता विधानसभा चुनाव जीत जातीं तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती.

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