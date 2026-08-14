TMC के मालिकाना हक का झगड़ा: EC को आखिरी डेडलाइन तय करनी चाहिए - संविधान विशेषज्ञ
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि ममता गुट सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकता है, जब चुनाव आयोग अंतिम ऑर्डर न दे दे. संतू दास की रिपोर्ट...
Published : August 14, 2026 at 5:18 PM IST
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के स्वामित्व को लेकर दो गुटों के बीच चल रही खींचतान के बीच - एक का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, और दूसरे का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं.
इस संबंध में लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने शुक्रवार को कहा कि भारत के चुनाव आयोग (ECI) को इस बात की जांच करनी चाहिए कि जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए बाद के भी गुट द्वारा बार-बार किया गया अनुरोध वास्तविक है या नहीं और फिर एक समय सीमा तय करनी चाहिए और तदनुसार मामले पर निर्णय लेना चाहिए.
ममता के नेतृत्व वाले गुट ने 6 जुलाई को चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया था, जिसमें दोनों गुटों से टीएमसी के संगठनात्मक चुनावों / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण मांगा गया था.
ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट ने, जो टीएमसी का असली मालिक होने का दावा कर रहा था, जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था. फिर चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को शाम 5.30 बजे तक का समय दिया.
बाद में, इस ग्रुप को अनुरोध करने पर 25 जुलाई तक का अतिरिक्त समय दिया गया. इसी तरह, आगे विस्तार के लिए एक और अनुरोध मिला.
ऋतब्रत, ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तब से हैं जब पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए रखने में विफल रही और उन्होंने पार्टी की हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया. इससे पहले, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने इस मामले पर चुनाव आयोग के सामने अपना जवाब दे दिया है. लेकिन, बाद में पता चला कि चुनाव आयोग को पत्र के जरिए उन्होंने अपना जवाब देने के लिए और समय मांगा था.
खास बात यह है कि हाल ही में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा था कि ऋतब्रत के ग्रुप को और समय नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की.
उन्होंने आरोप लगाया कि ऋतब्रत और दूसरे लोग अपना केस बनाने के लिए झूठे सबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, जिसका उनके ग्रुप ने कड़ा विरोध किया है.
ममता ने 29 जुलाई को लिखा, "क्योंकि इस मामले का पश्चिम बंगाल में गंभीर राजनीतिक असर है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जांच जल्द से जल्द पूरी करें, और उन्हें अपने कमेंट्स जमा करने के लिए कोई और तारीख न दें, जैसा कि आयोग के 2 जुलाई के पत्र में मांगा गया है."
चुनाव आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि चुनाव आयोग को ऋतब्रत गुट से एक पत्र मिला है जिसमें और समय मांगा गया है. हालांकि, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया.
विशेषज्ञों के विचार
ईटीवी भारत से बात करते हुए आचार्य ने मामले का जिक्र करते हुए कहा, "कानून के मुताबिक कौन सा गुट असली मालिक है, यह फैसला चुनाव आयोग लेगा. इसने पहले भी कई फैसले लिए हैं."
ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट द्वारा बार-बार डेडलाइन बढ़ाने की मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना होगा. उसे यह तय करना है कि यह अनुरोध वास्तविक है या नहीं. अगर यह वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, तो चुनाव आयोग प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष तारीख देगा. अगर दी गई समय सीमा पर जवाब नहीं दिया जाता है, तो वह अपने पास मौजूद पेपर्स के आधार पर फैसला कर सकता है."
आचार्य ने कहा, "चुनाव आयोग को अंतिम तिथि तय करनी है. कानून के अनुसार, उसे यह कहना होगा कि यह समय है, उन्हें उस समय के भीतर चुनाव कराना होगा. बस इतना ही है."
चुनाव आयोग को ममता के पत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "अगर मामले में देरी होती है, तो उनका ग्रुप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा. वे इसे तभी चुनौती दे सकते हैं जब चुनाव आयोग अपना आखिरी आदेश दे दे."
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