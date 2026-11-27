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किसकी होगी TMC? चुनाव आयोग ने सुनी ममता और ऋतब्रत गुट की दलीलें

निर्वाचन सदन. ( IANS )

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधायक ऋतब्रत बनर्जी के बीच तृणमूल कांग्रेस के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई की. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सहित निर्वाचन आयोग की फुल बेंच ने यहां आयोग मुख्यालय में दोनों गुटों की दलीलें सुनीं. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का प्रतिनिधित्व सांसद कल्याण बनर्जी ने किया, जबकि ऋतब्रत बनर्जी ने अपने गुट का पक्ष रखा.

चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद ममता गुट के सांसद कल्याण बनर्जी ने यहां पत्रकारों से बात की. पार्टी के मालिकाना हक के विवाद पर चुनाव आयोग (ECI) की सुनवाई के बारे में उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने दावे वाली याचिका पर सुनवाई की है. वे (ऋतब्रत बनर्जी गुट) एक अर्जी दाखिल करना चाहते थे, जिसके जरिए वे नए हलफनामे देने की मांग कर रहे थे. हमने इसका विरोध किया."