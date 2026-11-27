किसकी होगी TMC? चुनाव आयोग ने सुनी ममता और ऋतब्रत गुट की दलीलें
चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को मूल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह- 'फूल और घास' इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखी है.
Published : November 27, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधायक ऋतब्रत बनर्जी के बीच तृणमूल कांग्रेस के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई की. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सहित निर्वाचन आयोग की फुल बेंच ने यहां आयोग मुख्यालय में दोनों गुटों की दलीलें सुनीं. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का प्रतिनिधित्व सांसद कल्याण बनर्जी ने किया, जबकि ऋतब्रत बनर्जी ने अपने गुट का पक्ष रखा.
चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद ममता गुट के सांसद कल्याण बनर्जी ने यहां पत्रकारों से बात की. पार्टी के मालिकाना हक के विवाद पर चुनाव आयोग (ECI) की सुनवाई के बारे में उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग ने दावे वाली याचिका पर सुनवाई की है. वे (ऋतब्रत बनर्जी गुट) एक अर्जी दाखिल करना चाहते थे, जिसके जरिए वे नए हलफनामे देने की मांग कर रहे थे. हमने इसका विरोध किया."
बनर्जी ने कहा, "हमने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब कोई भी नया दस्तावेज दाखिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है. नवंबर में उनके ही अनुरोध पर पहले तारीख बदली गई थी. जो हलफनामे दाखिल किए गए हैं, उनकी जानकारी हमें नहीं दी गई है. इसलिए, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता."
उन्होंने आगे कहा, "इस स्तर पर उनके द्वारा चुनाव आयोग के सामने कोई नया मामला नहीं लाया जा सकता. उनकी पूरी कोशिश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने की है. हमने इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है. अब चुनाव आयोग इस पर अपना आदेश पारित करेगा."
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल असेंबली स्पीकर रथिंद्र बोस के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी को सदन में विपक्ष का नेता अपॉइंट किया गया था. जस्टिस कृष्ण राव की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि स्पीकर को अगले 10 दिनों के अंदर इस मामले में नया फैसला लेना होगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता पद से हटाये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, "यह नियुक्ति पूरी तरह से अवैध थी, और इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इसे खारिज कर दिया है."
उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति को रद्द किया है. कल्याण बनर्जी ने कहा, "विधानसभा अध्यक्ष को एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, जिसे सभी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर और पूरी तरह संविधान के अनुसार काम करना चाहिए. हालांकि, पश्चिम बंगाल के मामले में स्पीकर ऐसा करने में विफल रहे. हमारा भी यही पक्ष था, और इसलिए विपक्ष के नेता की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है."
गौरतलब है कि सितंबर में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनावों के दौरान, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल तृणमूल कांग्रेस' नाम और चुनाव चिन्ह के रूप में 'फुटबॉल खिलाड़ी' आवंटित किया था. वहीं, ऋतब्रत बनर्जी के गुट को चुनाव लड़ने के लिए 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह दिया गया था.
चुनाव आयोग ने एक अंतरिम आदेश पारित कर उपचुनावों में दोनों ही गुटों को मूल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह- 'फूल और घास' (जोड़ा घास फूल) इस्तेमाल करने से रोक दिया था. तृणमूल कांग्रेस में यह फूट तब सामने आई, जब विधानसभा चुनावों में पार्टी को भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा. ऋतब्रत बनर्जी ने चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे एवं वरिष्ठ पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था.
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