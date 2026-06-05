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क्या टीएमसी के 18 सांसद बीजेपी में जाएंगे? सवाल सुनते ही आपा खो बैठे कल्याण बनर्जी

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पार्टी की चुनावी हार के बाद अंदरूनी बिखराव से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं. ममता ने पार्टी की सभी मौजूदा कमेटियों को भंग करने और संगठन में पूरी तरह से फेरबदल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शुक्रवार दोपहर कालीघाट में हुई राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान इसका अंतिम खाका तैयार किया गया. मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पार्टी ने सुब्रत बख्शी की जगह चंद्रिमा भट्टाचार्य को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. अभिषेक बनर्जी की शक्तियों में कटौती की गई है. बैठक के बाद तृणमूल के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने मीडिया को पार्टी के नए संगठनात्मक ढांचे और आने वाले दिनों में विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई की रणनीति के बारे में जानकारी दी.

प्रेस को पार्टी के फैसलों की जानकारी देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, "राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक संपन्न हुई. इसमें 26 सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, जबकि अन्य राज्यों के पांच या छह सदस्य वर्चुअली (इंटरनेट के माध्यम से) शामिल हुए." बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी अध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी महासचिव बने रहेंगे.

डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन को अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव नियुक्त किया गया है. राज्य स्तर पर, सुब्रत बख्शी की जगह चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला है, और कुणाल घोष राज्य प्रवक्ता बने रहेंगे. इसके अलावा, सयोनी घोष को युवा विंग का अध्यक्ष, माला रॉय को महिला विंग का अध्यक्ष और प्रियंका अधिकारी को तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है.