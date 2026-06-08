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ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी से इस्तीफा दिया, राज्यसभा सदस्य पद छोड़ा

तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी उथल-पुथल के बीच पार्टी सांसद ने सुखेंदु राय ने इस्तीफा दे दिया.

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सुखेंदु शेखर राय (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सकंट का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस को सोमवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही संसद के उच्च सदन की सदस्यता भी छोड़ दी.

तृणमूल के वरिष्ठ नेता एवं संसद में पार्टी की सबसे मुखर आवाजों में से एक रहे राय ने राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी छोड़ने का ऐलान किया.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब तृणमूल अंदरूनी खींचतान से गुजर रही है. पार्टी के विधायी दल में विद्रोह और विभिन्न गुटों के बीच बढ़ते तनाव ने संगठन को हिलाकर रख दिया है.

पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने शुक्रवार को संकेत दिया कि हाल में विधायकों के विद्रोह का असर पार्टी के सांसदों पर भी पड़ सकता है. अपने इस्तीफे में राय ने कहा कि वे अपनी संसद सदस्यता छोड़ रहे हैं और तृणमूल से अपना नाता तोड़ रहे हैं.

रॉय का इस्तीफा ऐसे समय में आया है, जब कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस विधायकों के एक बड़े समूह ने विधानसभा में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधायक दल पर प्रभावी नियंत्रण हासिल कर लिया था. इसे तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद से उसका सबसे बड़ा संगठनात्मक संकट माना जा रहा है.

इससे पहले एक टीवी चैनल से बातचीत में रॉय ने कहा था कि विधानसभा में जिस तेजी से और बड़े पैमाने पर असंतोष सामने आया, वह अभूतपूर्व है और आने वाले महीनों में इसका असर लोकसभा में भी दिख सकता है.

उन्होंने कहा था, "मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक इतनी कम अवधि में अलग रुख अपनाएं, जो हो रहा है, उसका असर लोकसभा में भी दिख सकता है." रॉय ने यह भी दावा किया था कि पार्टी में चल रहा घटनाक्रम करीब दो साल पहले की उनकी चेतावनी के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि 2024 में आरजी कर अस्पताल मामले के दौरान उन्होंने पहले ही संगठनात्मक टूट की आशंका जताई थी.

उन्होंने कहा था, "जो कुछ हो रहा है, वह मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि संगठन अंततः टूट जाएगा. यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है." पार्टी नेतृत्व पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए रॉय ने कहा था कि वह औपचारिक रूप से भले ही तृणमूल कांग्रेस में हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं.

पिछले कुछ हफ्तों में पार्टी के कई नेताओं ने या तो सार्वजनिक रूप से पार्टी की दिशा पर सवाल उठाए हैं या सोशल मीडिया पर ऐसे संकेत दिए हैं जिन्हें नेतृत्व की आलोचना माना जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा, तो तृणमूल कांग्रेस को आने वाले समय में और बड़े संगठनात्मक संकट का सामना करना पड़ सकता है.

(इनपुट:पीटीआई)

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