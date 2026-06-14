पश्चिम बंगाल: TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, बागी गुट से मिलाया हाथ
ममता बनर्जी के बेहद करीबी और अनुभवी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय बागी खेमे में शामिल हो गए हैं.
Published : June 14, 2026 at 8:33 PM IST
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने रविवार को आधिकारिक रूप से पार्टी के बागी गुट के प्रति अपनी निष्ठा जताई. साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाहकार की भूमिका सौंपे जाने की भी वकालत की.
बागी गुट तृणमलू कांग्रेस के संसदीय दल पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिशों में जुटा हुआ है. इसी कड़ी में उसने दावा किया है कि पार्टी के दो और सांसद उसके साथ आने वाले हैं, जिससे लोकसभा में उनकी संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी.
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की भारी पराजय के बाद बागी सांसद एक अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे.
VIDEO | Delhi: Rebel TMC leader Sudip Bandyopadhyay on turmoil in party said, " most of the mps and mlas wanted this to be a successful initiative. they wanted the party to continue under the guidance of mamata banerjee, with her playing a role similar to that of a chief advisor… pic.twitter.com/eU4tWxQXmK— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2026
सुदीप बंद्योपाध्याय टीएमसी के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं. वह दिल्ली में कई सालों से पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे हैं.
बंद्योपाध्याय ने एक बांग्ला समाचार चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि उन सांसदों और विधायकों के संपर्क करने के बाद उन्होंने बागी गुट का साथ देने का निर्णय लिया है, जो चाहते हैं कि ममता बनर्जी पार्टी संगठन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में रहें.
उन्होंने कहा, “अधिकतर सांसद और विधायक चाहते हैं कि पार्टी बनी रहे. यह उनकी पहल है. साथ ही वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुख्य सलाहकार बनी रहें और नेता जैसी भूमिका का निर्वहन करती रहें. उनकी अपील ने मेरा दिल छू लिया. इसलिए, मैंने तय किया कि मैं उनके साथ जा सकता हूं.”
बता दें कि बंद्योपाध्याय 2011 से 2025 तक लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता थे. हालांकि, बाद में अभिषेक बनर्जी ने इस पद पर उनकी जगह ले ली थी.
बंद्योपाध्याय ने बागी गुट में शामिल होने के बावजूद संकेत दिया कि उन्होंने अभी तक उस याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसे बागी विधायक लोकसभा अध्यक्ष को सौंपने की योजना है. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ही ऐसा करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, “कल दोपहर तक शुभेंदु ने कहा था कि शायद वह न आ पाएं और मुझे हस्ताक्षर कर देने चाहिए. मैंने उनसे कहा कि मैं तभी हस्ताक्षर करूंगा, जब वह आएंगे. हो सकता है कि हम आज रात मिलें.”
Delhi: TMC MP Sudip Bandyopadhyay says, " most mps and mlas of the trinamool congress have taken up one common demand, and they all say that mamata banerjee should lead them. they have made it clear, and that is why i stand with them..." pic.twitter.com/lDidQojtkg— IANS (@ians_india) June 14, 2026
शुभेंदु से व्यक्तिगत मुलाकात पर जोर देने की वजह से बंद्योपाध्याय के अगले कदम को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है.
एक दिन पहले बंद्योपाध्याय ने बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर अटकलें और तेज हो गई थीं.
इतना ही नहीं बंद्योपाध्यय शनिवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे. बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इसे एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट बताया था.
बंद्योपाध्याय ने कहा था, “शुरू में बैठक के सात मिनट तक चलने की संभावना थी, लेकिन यह एक घंटे से अधिक समय तक चली और करीब 60 मिनट की बातचीत के बाद चाय परोसी गई.” बंद्योपाध्याय रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई रणनीति बैठक में भी शामिल हुए.
इस बीच, बागी खेमे ने दावा किया कि उसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है.
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