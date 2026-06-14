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पश्चिम बंगाल: TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, बागी गुट से मिलाया हाथ

टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ( ANI )

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने रविवार को आधिकारिक रूप से पार्टी के बागी गुट के प्रति अपनी निष्ठा जताई. साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सलाहकार की भूमिका सौंपे जाने की भी वकालत की. बागी गुट तृणमलू कांग्रेस के संसदीय दल पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिशों में जुटा हुआ है. इसी कड़ी में उसने दावा किया है कि पार्टी के दो और सांसद उसके साथ आने वाले हैं, जिससे लोकसभा में उनकी संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी. पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की भारी पराजय के बाद बागी सांसद एक अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे. सुदीप बंद्योपाध्याय टीएमसी के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं. वह दिल्ली में कई सालों से पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे हैं. बंद्योपाध्याय ने एक बांग्ला समाचार चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि उन सांसदों और विधायकों के संपर्क करने के बाद उन्होंने बागी गुट का साथ देने का निर्णय लिया है, जो चाहते हैं कि ममता बनर्जी पार्टी संगठन के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में रहें. उन्होंने कहा, “अधिकतर सांसद और विधायक चाहते हैं कि पार्टी बनी रहे. यह उनकी पहल है. साथ ही वे चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुख्य सलाहकार बनी रहें और नेता जैसी भूमिका का निर्वहन करती रहें. उनकी अपील ने मेरा दिल छू लिया. इसलिए, मैंने तय किया कि मैं उनके साथ जा सकता हूं.” बता दें कि बंद्योपाध्याय 2011 से 2025 तक लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल के नेता थे. हालांकि, बाद में अभिषेक बनर्जी ने इस पद पर उनकी जगह ले ली थी.