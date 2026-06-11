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टीएमसी के 'बुजुर्ग' सांसद की सलाह, 'बागी नेताओं से बात करें ममता, कांग्रेस से हाथ मिलाना जरूरी'

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ( IANS )

नई दिल्ली : कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के संभावित विलय की अटकलों के बीच, पार्टी सांसद सौगत रॉय ने गुरुवार को कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कांग्रेस-टीएमसी विलय या गठबंधन की संभावना पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. कांग्रेस-टीएमसी गठबंधन की संभावना पर बात करते हुए रॉय ने कहा, "हमारे लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है. मैं इतना ही कह सकता हूं. हम देखेंगे कि विलय होता है या गठबंधन." पार्टी से सांसदों के इस्तीफे के बीच भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर टीएमसी नेताओं और उनके कार्यालयों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी को राज्य में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए. रॉय का कहना है कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को पार्टी में बने रहने वाले लोगों की शिकायतों को सुनना चाहिए, जिनमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायतें भी शामिल हैं. रॉय ने बताया कि भाजपा ने भी उनसे संपर्क किया था, लेकिन फिलहाल इस मामले को बंद कर दिया गया है. इससे पहले, पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद प्रकाश चिक बराइक ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया है. तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही उथल-पुथल के बीच राज्यसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा देने के तुरंत बाद, पूर्व टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की "जनता की राय" को स्वीकार किया और फिर उच्च सदन से इस्तीफा देने का निर्णय लिया. एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा ऐसा इस्तीफा है. 10 जून को, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सुष्मिता देव ने उच्च सदन के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया था. 8 जून को राज्यसभा सांसद सुखेन्दु शेखर राय ने संसद के उच्च सदन और टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. पत्रकारों से बात करते हुए बराइक ने कहा, "पश्चिम बंगाल की जनता की राय को स्वीकार करते हुए, मैंने भी आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है." तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की अटकलों के बीच, बराइक भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे.