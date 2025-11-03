ETV Bharat / bharat

बिहार की कुम्हरार सीट पर 'शॉटगन' ने कर दिया खेल, महागठबंधन की बजाय PK उम्मीदवार को दिया समर्थन

शत्रुघ्न सिन्हा हैं तो इंडिया गठबंधन में लेकिन उन्होंने कुम्हरार सीट पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार केसी सिन्हा का समर्थन कर ट्विस्ट ला दिया है-

शत्रुघ्न सिन्हा (ETV Bharat)
पटना : फिल्म अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना की प्रतिष्ठित कुम्हरार विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर केसी सिन्हा को समर्थन देकर बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है. उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि “जन सुराज पार्टी ने सबसे चर्चित, प्रतिभाशाली, जनमानस से जुड़े, छात्रों और युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय गणितज्ञ केसी सिन्हा को कुम्हरार से उतारा है. यह इस चुनाव में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं. भगवान प्रशांत किशोर, केसी सिन्हा और कुम्हरार की जनता को आशीर्वाद दें. जय बिहार! जय हिंद!”

महागठबंधन के बजाय जनसुराज को समर्थन : दिलचस्प बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुम्हरार के बगल के बांकीपुर सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन उन्हें भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने हराया था. अब पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के बजाय जन सुराज के उम्मीदवार का समर्थन कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं. यह कदम कांग्रेस और महागठबंधन दोनों के लिए झटका माना जा रहा है. कुम्हरार सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार सिन्हा ने लगभग 27000 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी.

भाजपा के गढ़ में नई चुनौती : कुम्हरार विधानसभा सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है. 2020 में भाजपा के अरुण कुमार सिन्हा ने इस सीट पर लगभग 27 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी. इससे पहले के चुनावों में भी भाजपा ने लगातार अपना परचम लहराया है. हालांकि इस बार समीकरण बदलते दिख रहे हैं. जन सुराज से केसी सिन्हा का चुनावी मैदान में एंट्री और शत्रुघ्न सिन्हा जैसा प्रभावशाली चेहरा उनके समर्थन में आने से मुकाबला दिलचस्प बन गया है. इस सीट पर कायस्थ वोटर निर्णायक है और भाजपा द्वारा महज एक कायस्थ उम्मीदवार पूरे बिहार में दिए जाने से इस समाज में नाराजगी है.

कायस्थ समाज में मजबूत पकड़ : पटना के कायस्थ समाज में शत्रुघ्न सिन्हा की गहरी पकड़ है. वे खुद पटना से कई बार सांसद रह चुके हैं और स्थानीय राजनीति में अब भी उनका प्रभाव बना हुआ है. राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी का मानना है कि सिन्हा का समर्थन केसी सिन्हा के लिए नैतिक बढ़त का काम करेगा और भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावना भी बढ़ेगी.

''जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार यह दावा करते आए हैं कि उनकी पार्टी इस बार कई शहरी सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करेगी. केसी सिन्हा, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, पार्टी के 'शिक्षित और जनसंवादी उम्मीदवार' की छवि को और मजबूत कर रहे हैं.''- प्रवीण बागी, राजनीतिक विश्लेषक

क्लासरूम बनाम कैडर की जंग : कुम्हरार सीट अब “क्लासरूम बनाम कैडर” की जंग बनती दिख रही है. एक ओर भाजपा का वर्षों पुराना संगठनात्मक ढांचा और दूसरी ओर शिक्षाविद केसी सिन्हा की साफ-सुथरी छवि, जिन्हें सिन्हा परिवार का भी समर्थन मिल रहा है. राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी का कहना है कि अगर जन सुराज इस सीट पर प्रदर्शन कर पाती है, तो यह पार्टी के लिए राजधानी पटना में पैठ जमाने की दिशा में बड़ा कदम होगा. इससे सीट पर लगभग 11% मुस्लिम मतदाता हैं और अभी के समय इनका झुकाव केसी सिन्हा के तरफ दिख रहा है. यह भाजपा के कैडर के लिए जरूर इस बार कुम्हरार सीट चुनौती पेश कर रहा है.

सांसद शत्रुघ्न सिन्हा
PRASHANT KISHOR
KC SINHA IN KUMHRAR
कुम्हरार विधानसभा सीट
BIHAR ELECTION 2025

