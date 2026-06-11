शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर मारी 'पलटी', मोदी की तारीफ कर बोले, 'रहूंगा दीदी के साथ'
शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में हैं या नहीं, इसको लेकर भ्रम की स्थिति है. उनके बयान लगातार बदल रहे हैं.
Published : June 11, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 4:23 PM IST
नई दिल्ली : शत्रुघ्न सिन्हा क्या टीएमसी के साथ हैं या उन्होंने पार्टी छोेड़ दी है. इसको लेकर पिछले दो दिनों से लगातार अलग-अलग खबरें आ रहीं हैं. बुधवार को यह खबर आई कि टीएमसी के 28 में से 19 सांसदों ने बागी रूख अपना लिया है और इन बागी नेताओं में शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल हैं. सिन्हा प.बंगाल के आसनसोल से सांसद हैं. हालांकि, आज उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार ली है.
एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह ममता दीदी के साथ हैं. उन्होंने कहा, "ममता जी ने एक बार फिर खुद को एक 'स्ट्रीट फाइटर' और लोगों से जुड़ी रहने वाली नेता के तौर पर साबित किया है. आज भी ममता के पास लगभग 41% वोट शेयर है और उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. मैं ममता और तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा हूं. मैं ममता और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं और आगे भी उनके साथ ही रहूंगा. फिलहाल, मेरा पाला बदलने या किसी दूसरी तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है."
In true sportsman spirit, wishing our friend & guide of society/nation hon'ble PM @narendramodi— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 11, 2026
best wishes on completing 12yrs in office, perhaps the longest tenure, ever. Wish you a long, healthy & prosperous life ahead. Jai Hind!@YashwantSinha@MamataOfficial… pic.twitter.com/sQcaVJl1N0
टीएमसी नेता सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने उस वक्त उनका साथ दिया, जिस समय उनके साथ कोई खड़ा नहीं था या फिर वो राजनीति से दूर जाने के बारे में सोचने लगे थे. सिन्हा ने कहा, "सबसे पहले, मैं आसनसोल और पश्चिम बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार, सम्मान और समर्थन दिया और बार-बार मेरी जीत पक्की की. मैं पहली बार दीदी (ममता बनर्जी) के बुलावे और उनके कहने पर आसनसोल आया था. वहां अपने पहले ही चुनाव में, मैंने रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की. यह उस समय देश का पहला उपचुनाव था. बाद में, मैं दूसरी बार भी बड़े अंतर से जीता. इसलिए, मैं खास तौर पर ममता, तृणमूल कांग्रेस और सबसे बढ़कर आसनसोल और पश्चिम बंगाल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं."
शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा, "मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैंने बंगाल में हमेशा सभी के लिए काम किया है, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों या उन्होंने मुझे वोट दिया हो या नहीं. मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूं और उन्हें पूरा करता रहूंगा."
अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सिन्हा ने कहा, "जब 2019 में पटना का चुनाव हारने के बाद मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो बहुत कम लोग मेरे साथ खड़े थे. ममता बनर्जी उन कुछ लोगों में से थीं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया. उनका मानना था कि मुझे अपनी संसदीय यात्रा में बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक जीवन में बने रहना चाहिए, और उन्हीं के कहने पर मैंने आसनसोल से चुनाव लड़ा. ईश्वर की कृपा और ममता जी व आसनसोल की जनता के समर्थन से मुझे जीत मिली."
VIDEO | Delhi: TMC MP Shatrughan Sinha said, " ...mamata ji has once again established herself as a street fighter and a leader who remains connected with the people... even today, mamata ji has around 41% vote share and continues to have tremendous public support...i stand with… pic.twitter.com/1MjBQPwAPx— Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2026
क्या वह टीएमसी के साथ अभी हैं, इस पर बोलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोग सच कह रहे हैं, तो कुछ अफवाहें फैला रहे हैं. कुछ लोगों का दावा है कि मैं तथाकथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं. हां, स्वभाव से मैं हमेशा से बेबाक रहा हूं. मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सच बोलना बगावत है, तो मैं भी बागी हूं. मैंने हमेशा साफ-साफ बात की है और सच को सच कहा है. लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुश्किल समय में ममता मेरे साथ खड़ी थीं, और आज, उनके मुश्किल दौर में, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता. ईश्वर के आशीर्वाद से मैं तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न - 'जोड़ा फूल' - पर एक बार नहीं, बल्कि दो बार चुना गया हूं. इसलिए, ममता और तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी है. मेरा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है: जब मुश्किल समय में ममता मेरे साथ खड़ी थीं, तो अब इस घड़ी में उनके साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है."
आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह संदेश दिया, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.
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