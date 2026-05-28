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बंगाल में पुलिस स्टेशन के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा! टीएमसी सांसद की गाड़ी पर फेंके गए अंडे

टीएमसी सांसद सौगत रॉय. (File) ( IANS )