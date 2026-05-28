बंगाल में पुलिस स्टेशन के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा! टीएमसी सांसद की गाड़ी पर फेंके गए अंडे
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी सांसद सौगत रॉय को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. जानें पूरा मामला.
Published : May 28, 2026 at 9:34 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में गुरुवार को दमदम से टीएमसी सांसद सौगत रॉय को एक पुलिस स्टेशन के बाहर भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देखते ही नारे लगाए और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके. 78 वर्षीय सांसद निमता और उत्तर दमदम के कई हिस्सों में टीएमसी पार्षदों पर हुए हमलों का आरोप लगाते हुए निमता पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन सौंपने गए थे.
जब दमदम के सांसद थाने से बाहर निकल रहे थे, तब लोगों के एक समूह ने उनके वाहन को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान उनकी कार पर कथित तौर पर अंडे भी फेंके गए. स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव किया और स्थिति को संभाला.
रॉय ने दावा किया कि यह विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था और आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के पीछे भाजपा कार्यकर्ता थे. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था, तब भाजपा समर्थक वहां इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे. उन्होंने नारेबाजी की और मेरी कार पर अंडे फेंके. इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है."
भाजपा ने इस घटना में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है और दावा किया कि स्थानीय लोग टीएमसी के शासनकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे. इलाके के एक भाजपा नेता ने कहा, "लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और उन्होंने खुद ही विरोध प्रदर्शन किया है. एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है."
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On protests and slogans raised against him outside Nimta Police Station in Kolkata, TMC MP Saugata Roy says, " i did not face any opposition. i went to the constituency because, in our area in north dum dum, there is a locality known as bisharpara… pic.twitter.com/saWurDPDcI— ANI (@ANI) May 28, 2026
सौगत राय ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा, "मुझे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा. मैं अपने चुनाव क्षेत्र में इसलिए गया था, क्योंकि नॉर्थ दमदम में हमारे इलाके में बिशरपारा नाम का एक इलाका है, जहां BJP के सदस्यों ने आठ पार्षदों के घरों पर हमला किया था. इसलिए निमता पुलिस स्टेशन गए थे. उसी समय, BJP के सदस्यों का एक ग्रुप बाहर इकट्ठा हो गया था. जब हम निकल रहे थे, तो कुछ लोगों ने हमें "चोर" कहते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए. मैंने उनसे सीधे पूछा, "चोर कौन है?" जब मैं अपनी कार में बैठा, तो उन्होंने कार पर अंडे फेंके. यह साफ हो गया है कि BJP में बहुत ही घटिया, लम्पट तत्व घुस गए हैं..."
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