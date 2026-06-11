तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका, राज्यसभा सदस्य प्रकाश चिक बराइक का इस्तीफा
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य प्रकाश चिक बराइक ने भी इस्तीफा दे दिया है. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 11, 2026 at 11:09 AM IST
हैदराबाद: तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से राज्य और पार्टी में उथल-पुथल मची हुई है. तमाम सांसद और विधायक पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. इसी सिलसिले में आज गुरुवार को एक और राज्यसभा सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है.
जानकारी के मुताबिक टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है. इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था. कुल मिलाकर अभी तक 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है. अब सदन में पार्टी के सिर्फ 10 सांसद ही बचे हैं. आने वाले दिनों में इस्तीफा देने वाले सांसदों की संख्या बढ़ सकती है. एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा ऐसा इस्तीफा है.
राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे अपने इस्तीफे में बराइक ने कहा कि वह तुरंत प्रभाव से हाउस की सदस्यता छोड़ रहे हैं. प्रकाश चिक बराइक ने लेटर में लिखा कि मैं राज्यसभा की सदस्याता से इस्तीफा देता हूं, जिसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाए. प्रकाश चिक बराइक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की राय को मानते हुए, मैंने भी आज अपना इस्तीफा दे दिया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बीजेपी (BJP) में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि यह तो समय ही बताएगा.
#WATCH | Delhi: TMC leader Prakash Chik Baraik says, " accepting the opinion given by the people of west bengal, i have also submitted my resignation today."— ANI (@ANI) June 11, 2026
upon asking the question whether he would join the bjp, he says, "time will tell." https://t.co/jTSKKTL5gR pic.twitter.com/d3M1WPBiGf
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सपोर्ट के लिए चेयर और सेक्रेटेरिएट का भी शुक्रिया अदा किया. लेटर में आगे लिखा कि मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सभी अधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान हर तरह की मदद और सहयोग दिया.
यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर बढ़ती अंदरूनी दरार के बीच हुआ है, कई इस्तीफों और बागी बयानों ने पार्टी के अंदरूनी तालमेल और संभावित मर्जर को लेकर अनिश्चितता को बढ़ा दिया है. बागी टीएमसी (TMC) नेता ऋतब्रत बनर्जी ने बुधवार को बागी गुट और कांग्रेस के बीच किसी भी मर्जर की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चल रहा घटनाक्रम पूरी तरह से संगठन के अंदर का है.
बनर्जी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि अभी गिनती में 64 (MLAs) है. ये लोग आकर स्पीकर को एक लेटर देंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके धड़े का सपोर्ट 58 से बढ़कर 64 विधायकों का हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि यह गुट जल्द ही अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर से ऑफिशियली संपर्क करेगा.
वहीं, मर्जर की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मर्जर के बारे में, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं. पार्लियामेंट में सांसदों, उनमें से दो-तिहाई से ज्यादा, कांग्रेस में भी मर्ज नहीं कर रहे हैं. बनर्जी ने आगे जोर देकर कहा कि पार्टी का कोई भी हिस्सा, जिसमें सांसद, म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव, जिला परिषद सदस्य, या पंचायत सदस्य शामिल हैं – किसी भी मर्जर की ओर नहीं बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा कि कौन किसके साथ मर्ज कर रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है. इस बीच, कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस-TMC के किसी भी संभावित मर्जर के बारे में अटकलों से खुद को दूर कर लिया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी चर्चा के बारे में पता नहीं है. चौधरी ने बताया कि मुझे बंगाल से जुड़े किसी भी मर्जर या ऐसी किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में अभी 'अंधेरे में' हैं और फॉर्मल फैसला आने के बाद ही कोई कमेंट करेंगे.
TMC MP Prakash Chik Baraik resigns as a member of the Rajya Sabha pic.twitter.com/SEKz01VqT3— ANI (@ANI) June 11, 2026
एक अहम डेवलपमेंट में, राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा 10 जून से स्वीकार कर लिया. देव ने पहले टीएमसी (TMC) छोड़ दी था, जो चल रही अंदरूनी उथल-पुथल के बीच एक और हाई-प्रोफाइल एग्जिट था.
अपने इस्तीफे के बाद, सुष्मिता देव ने कहा कि वह असम में काम करने पर फोकस करना चाहती हैं, जिससे नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिलने के बाद बीजेपी (BJP) की ओर संभावित पॉलिटिकल बदलाव के कयास लगाए जाने लगे. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका फैसला पर्सनल और पॉलिटिकल कारणों से था और मौकापरस्ती के आरोपों से इनकार किया.
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