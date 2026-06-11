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तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका, राज्यसभा सदस्य प्रकाश चिक बराइक का इस्तीफा

हैदराबाद: तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से राज्य और पार्टी में उथल-पुथल मची हुई है. तमाम सांसद और विधायक पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं. इसी सिलसिले में आज गुरुवार को एक और राज्यसभा सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है.

जानकारी के मुताबिक टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है. इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था. कुल मिलाकर अभी तक 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है. अब सदन में पार्टी के सिर्फ 10 सांसद ही बचे हैं. आने वाले दिनों में इस्तीफा देने वाले सांसदों की संख्या बढ़ सकती है. एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा ऐसा इस्तीफा है.

राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को लिखे अपने इस्तीफे में बराइक ने कहा कि वह तुरंत प्रभाव से हाउस की सदस्यता छोड़ रहे हैं. प्रकाश चिक बराइक ने लेटर में लिखा कि मैं राज्यसभा की सदस्याता से इस्तीफा देता हूं, जिसे तुरंत प्रभाव से स्वीकार किया जाए. प्रकाश चिक बराइक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की राय को मानते हुए, मैंने भी आज अपना इस्तीफा दे दिया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बीजेपी (BJP) में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि यह तो समय ही बताएगा.

उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सपोर्ट के लिए चेयर और सेक्रेटेरिएट का भी शुक्रिया अदा किया. लेटर में आगे लिखा कि मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सभी अधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान हर तरह की मदद और सहयोग दिया.

यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर बढ़ती अंदरूनी दरार के बीच हुआ है, कई इस्तीफों और बागी बयानों ने पार्टी के अंदरूनी तालमेल और संभावित मर्जर को लेकर अनिश्चितता को बढ़ा दिया है. बागी टीएमसी (TMC) नेता ऋतब्रत बनर्जी ने बुधवार को बागी गुट और कांग्रेस के बीच किसी भी मर्जर की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चल रहा घटनाक्रम पूरी तरह से संगठन के अंदर का है.

बनर्जी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि अभी गिनती में 64 (MLAs) है. ये लोग आकर स्पीकर को एक लेटर देंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके धड़े का सपोर्ट 58 से बढ़कर 64 विधायकों का हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि यह गुट जल्द ही अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर से ऑफिशियली संपर्क करेगा.