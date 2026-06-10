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TMC सांसद माला रॉय भी बागी गुट में शामिल!, ममता बनर्जी को झटके पे झटका

पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों व अन्य नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है.

tmc mp Mala Roy
टीएमसी सांसद माला रॉय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 4:23 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) राज्य की राजनीति में लगातार असफलताओं के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है. साथ ही टीएमसी नेताओं के बीच एक नई राजनीतिक उथल-पुथल मच हुई है. भवानीपुर और रासबिहारी जैसे अहम गढ़ों में विधानसभा चुनाव में हार के जख्म अभी भी ताजा हैं. इससे पहले कि पार्टी अपनी नेता ममता बनर्जी के घरेलू मैदान पर इस हार के सदमे से उबर पाती, दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी दरार उभर आई है, जबकि यह क्षेत्र कभी ममता बनर्जी की अपनी चुनावी सीट और पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ था.

राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों को पुख्ता करते हुए, दक्षिण कोलकाता से टीएमसी की एक अनुभवी और बहुत प्रभावशाली सांसद माला रॉय, बागी खेमे में शामिल होने वाली हैं. भरोसेमंद रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपने के लिए 'एनडीए के समर्थन ब्लॉक' में शामिल होने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रही हैं.

राज्य सचिवालय नबन्ना और कालीघाट में बनर्जी के घर के गलियारे एक ही सवाल से गूंज रहे हैं: माला रॉय का अगला कदम क्या होगा?

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि दक्षिण कोलकाता की सांसद मंगलवार दोपहर को अपने परिवार के साथ एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुईं. उनके साथ उनके पति निर्बेद रॉय, बेटा और बेटी भी हैं.

सूत्रों ने बताया कि उम्मीद है कि वह आज, बुधवार को किसी भी समय असंतुष्ट गुट के पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देंगी.

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) की चेयरपर्सन के तौर पर अपनी भूमिका के अलावा, रॉय को दक्षिण कोलकाता के हर वार्ड में राजनीतिक समीकरण और संगठनात्मक शक्ति की गहरी समझ है, इसलिए, एक भरोसेमंद पुराने नेता के अचानक लिए गए इस फ़ैसले ने कोलकाता में टीएमसी कैंप की नींव हिला दी है.

ठीक एक महीने पहले 4 मई की शाम को जब तक विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सफाया लगभग पक्का हो गया था. टॉलीगंज पीएस में उनके, उनके बेटे और 22 दूसरे लोगों के खिलाफ एक भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोप में आपराधिक केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 20 मई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन सभी को जमानत मिल गई.

पार्टी के अंदर यह बढ़ती नाराजगी और दूरी रातों-रात नहीं हुई. पिछले कुछ दिनों में, काकोली घोष दस्तीदार, सायोनी घोष, पार्थ भौमिक और यूसुफ पठान जैसे वरिष्ठ सांसदों ने ममता के कोर कैंप से दूरी बनानी शुरू कर दी थी. इसके बावजूद, टीएमसी कैंप के एक बड़े हिस्से का मानना ​​था कि अगर दूसरे लोग भी पार्टी के सबसे बुरे समय में उसे छोड़ दें, तो भी रॉय नेतृत्व के प्रति वफादार रहेंगी और पार्टी प्रमुख के साथ खड़ी रहेंगी.

ये भी पढ़ें- ममता को फिर झटका: राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा, पार्टी में उबाल

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