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TMC सांसद माला रॉय भी बागी गुट में शामिल!, ममता बनर्जी को झटके पे झटका

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) राज्य की राजनीति में लगातार असफलताओं के कारण अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है. साथ ही टीएमसी नेताओं के बीच एक नई राजनीतिक उथल-पुथल मच हुई है. भवानीपुर और रासबिहारी जैसे अहम गढ़ों में विधानसभा चुनाव में हार के जख्म अभी भी ताजा हैं. इससे पहले कि पार्टी अपनी नेता ममता बनर्जी के घरेलू मैदान पर इस हार के सदमे से उबर पाती, दक्षिण कोलकाता लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी दरार उभर आई है, जबकि यह क्षेत्र कभी ममता बनर्जी की अपनी चुनावी सीट और पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ था.

राजनीतिक हलकों में चल रही अटकलों को पुख्ता करते हुए, दक्षिण कोलकाता से टीएमसी की एक अनुभवी और बहुत प्रभावशाली सांसद माला रॉय, बागी खेमे में शामिल होने वाली हैं. भरोसेमंद रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपने के लिए 'एनडीए के समर्थन ब्लॉक' में शामिल होने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रही हैं.

राज्य सचिवालय नबन्ना और कालीघाट में बनर्जी के घर के गलियारे एक ही सवाल से गूंज रहे हैं: माला रॉय का अगला कदम क्या होगा?

भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि दक्षिण कोलकाता की सांसद मंगलवार दोपहर को अपने परिवार के साथ एक स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुईं. उनके साथ उनके पति निर्बेद रॉय, बेटा और बेटी भी हैं.

सूत्रों ने बताया कि उम्मीद है कि वह आज, बुधवार को किसी भी समय असंतुष्ट गुट के पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देंगी.