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'थैंक्यू...' TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने क्यों की मोदी सरकार की तारीफ, बगावत की अटकलें

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में लिखा, ''राजनाथ सिंह जी, सशस्त्र बलों की विकलांगता पेंशन पर इनकम टैक्स छूट जारी रखने के प्रति आपकी सहानुभूति के लिए आपका धन्यवाद. उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वैसी ही सहानुभूति दिखाएंगे और इस आपत्तिजनक प्रस्ताव को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे. जय हिंद.''

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (TMC) में मचे घमासान और बगावत के बीच पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है. महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखे एक पत्र की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार की प्रशंसा की है. इसी के बाद से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि ममता बनर्जी का साथ छोड़कर महुआ मोइत्रा भी बागी नेताओं की सूची में शामिल हो सकती हैं.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के पत्र में क्या?

टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के नाम के इस पत्र में राजनाथ सिंह लिखते हैं, 'कृपया लोकसभा में नियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए उस मामले पर ध्यान दें, जिसमें सेवा के दौरान घायल हुए लेकिन सेवानिवृत्त होने तक ड्यूटी जारी रखने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट हटाने के निर्णय की समीक्षा करने की बात कही गई थी.''

रक्षा मंत्री ने आगे लिखा है, 'इस मामले की जांच की गई है. यह जानकारी मिली है कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस मुद्दे पर जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन उस तारीख से या उसके बाद लागू होंगे, जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में अधिसूचित करेगी. ऐसी अधिसूचना जारी होने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों की पूरी विकलांगता पेंशन यानी विकलांगता वाला हिस्सा और सेवा वाला हिस्सा आयकर से मुक्त रहेगी.'

क्या TMC छोड़ेंगी महुआ मोइत्रा?

महुआ मोइत्रा के इस बयान को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदरखाने मची हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार बदल रहे राजनीतिक समीकरण की वजह से महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट राजनीतिक पंडितों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वे भी बगावती रुख अपना सकती हैं?. महुआ मोइत्रा एक तरफ जहां केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन वहीं अब केंद्र की अचानक प्रशंसा करने लगी हैं. बता दें कि टीएमसी के अब तक 29 में से 20 लोकसभा सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं.

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