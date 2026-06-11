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TMC का कांग्रेस में कोई विलय नहीं हो रहा : सांसद कीर्ति आजाद

टीएमसी सांसद ने कहा है कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में कोई विलय नहीं हो रहा है. संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

tmc mp Kirti Azad
टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 8:11 PM IST

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नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रही बगावत और पार्टी टूट के बीच कीर्ति आजाद जो बर्धमान-दुर्गापुर से टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही रहेगी कोई मर्जर नहीं हो रहा है. इंडिया गठबंधन के नेता हमारा साथ दे रहे. उन्होंने कहा कि ममता दीदी सड़क पर लड़ने को तैयार हैं. ममता बनर्जी ही टीएमसी हैं.

उन्होंने उन्हें 'गद्दार' और 'भगोड़े' बताया और इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चुनौती तक दी है. टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी ही असली टीएमसी है बाकी सब भगोड़े हैं और मेरा उन्हें सपोर्ट नहीं करना तो असंभव है.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद से बातचीत की. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जिस भाजपा ने मुझे अपमानित किया था उसे मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा. ऐसे समय में ममता दीदी ने मेरा साथ दिया था. उन्होंने ये भी दावा किया कि शत्रुघ्न सिन्हा और बाकी नेता भी ममता दीदी के साथ हैं. बगावती सांसदों पर बोलते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि "हमारे 29 नेता 'मां, माटी और मानुष' के नाम पर चुनाव जीते. इन गद्दारों से पूछना चाहता हूं कि चुनाव के बाद अपनी परेशानियां क्यों बताईं, पहले क्यों नहीं बोले?

सुखेंदु शेखर राय में कम से कम राजनीतिक नैतिकता थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया. अगर आप में भी नैतिकता है तो इस्तीफा दें और भाजपा के टिकट पर लड़ें. उन्होंने काकोली घोष दस्तीदार पर निशाना साधते हुए कहा कि "काकोली ने कहा कि वह सभी पदों से इस्तीफा दे रही हैं, फिर व्हिप कैसे बन गईं? यह पार्टी विरोधी गतिविधि है. वे संसद में आती ही नहीं थीं, फोन से निर्देश देती थीं.

उन्होंने कहा कि काकोली का वीडियो आ चुका है रिश्वत लेते हुए. क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था तब वो क्यों नहीं बोलीं, अब किस चीज का डर सता रहा इन सांसदों को. कीर्ति आजाद ने भाजप पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है.

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