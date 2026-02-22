ETV Bharat / bharat

बंगाल में 'जय श्री राम' बनाम 'जय सिया राम': कल्याण बनर्जी ने नारी सम्मान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा

श्रीरामपुर, 21 फरवरी: अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मंच से श्रीरामपुर के तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में लगने वाले नारों पर अपनी राय रखी। रायघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "संसद में 'जय श्री राम' सुनाई देता है। तब मैं कहता हूं, सिर्फ जय श्री राम ही क्यों? 'जय सिया राम' क्यों नहीं?" कल्याण बनर्जी के बयान से साफ है कि उन्हें नारे से आपत्ति नहीं है, बल्कि उसके बोलने के तरीके पर सवाल है.

उन्होंने कहा, "सीता का सम्मान किए बिना राम का सम्मान कभी पूरा नहीं हो सकता. राम के नाम से पहले सीता का नाम आना चाहिए." उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि "आप 'हरे कृष्ण, हरे राम' क्यों नहीं कहते?" उनके अनुसार, नारी शक्ति की अनदेखी करके कोई भी पूजा या शक्ति की उपासना पूरी नहीं हो सकती. उन्होंने जोर देकर कहा, "नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है."

राज्य विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं. कई जानकारों का मानना है कि कल्याण बनर्जी ने चुनावी माहौल के बीच एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से अपना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. राजनीतिक हलकों का मानना है कि श्रीरामपुर के सांसद ने संसद के नारों और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाकर बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है. गौरतलब है कि कल्याण समेत तृणमूल के शीर्ष नेता अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती.

भाषण के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्याण अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि उनकी देशभक्ति और धार्मिक चेतना के बीज उनकी दादी की गोद में ही पड़ गए थे.