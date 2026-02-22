बंगाल में 'जय श्री राम' बनाम 'जय सिया राम': कल्याण बनर्जी ने नारी सम्मान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा
TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा- बीजेपी करती है नारी शक्ति की अनदेखी, बिना सीता के राम का सम्मान मुमकिन नहीं.
Published : February 22, 2026 at 9:42 PM IST
श्रीरामपुर, 21 फरवरी: अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मंच से श्रीरामपुर के तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में लगने वाले नारों पर अपनी राय रखी। रायघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "संसद में 'जय श्री राम' सुनाई देता है। तब मैं कहता हूं, सिर्फ जय श्री राम ही क्यों? 'जय सिया राम' क्यों नहीं?" कल्याण बनर्जी के बयान से साफ है कि उन्हें नारे से आपत्ति नहीं है, बल्कि उसके बोलने के तरीके पर सवाल है.
उन्होंने कहा, "सीता का सम्मान किए बिना राम का सम्मान कभी पूरा नहीं हो सकता. राम के नाम से पहले सीता का नाम आना चाहिए." उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि "आप 'हरे कृष्ण, हरे राम' क्यों नहीं कहते?" उनके अनुसार, नारी शक्ति की अनदेखी करके कोई भी पूजा या शक्ति की उपासना पूरी नहीं हो सकती. उन्होंने जोर देकर कहा, "नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है."
राज्य विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं. कई जानकारों का मानना है कि कल्याण बनर्जी ने चुनावी माहौल के बीच एक धार्मिक कार्यक्रम के मंच से अपना राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. राजनीतिक हलकों का मानना है कि श्रीरामपुर के सांसद ने संसद के नारों और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाकर बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा है. गौरतलब है कि कल्याण समेत तृणमूल के शीर्ष नेता अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती.
भाषण के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्याण अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि उनकी देशभक्ति और धार्मिक चेतना के बीज उनकी दादी की गोद में ही पड़ गए थे.
उन्होंने याद किया, "दादी गाती थीं- 'हंसी-हंसी चढ़बो फांसी' (हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे). बचपन में मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया. तभी से मैंने खुदीराम बोस और अपने देश से प्यार करना सीखा." उन्होंने यह भी कहा कि रामायण और महाभारत की कहानियों ने ही उनके व्यक्तित्व की नींव रखी है.
कल्याण बनर्जी पुरानी यादों में खोते हुए बोले, "अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पोते-पोतियां हैं. लेकिन मैं अपने बचपन के उन दिनों को नहीं भूल सकता." उन्होंने दावा किया कि धार्मिक चेतना का असली मतलब महिलाओं का सम्मान करना है, "मेरी मां ही मेरे लिए सब कुछ हैं. आज मैं जहां भी हूं, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हूं."
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राज्य की राजनीति में 'जय श्री राम' के नारे को लेकर पहले भी कई बहसें हो चुकी हैं. इस संदर्भ में, 'भाषा दिवस' के मंच से 'जय सिया राम' कहने की मांग करना सिर्फ एक धार्मिक व्याख्या नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश भी है. महिलाओं के सम्मान और पारंपरिक मूल्यों का मुद्दा उठाकर सांसद के इस बयान ने श्रीरामपुर में एक नई चर्चा छेड़ दी है.
