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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी सुरक्षा, शुभेंदु सरकार ने रातों-रात लिया बड़ा फैसला

बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले और बदसलूकी के बाद शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

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शनिवार, 30 मई, 2026 को सोनारपुर, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए गए थे, उस दौरान उन पर अंडे फेंके गए. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 4:11 PM IST

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कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर दौरे के दौरान हाथापायी किए जाने के कुछ ही घंटों बाद, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. राज्य सरकार ने उन्हें 'एक्स' (X) कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. इस नई व्यवस्था के तहत, अब तीन सुरक्षाकर्मी हर समय अभिषेक बनर्जी के साथ रहेंगे. अब तक, उनके साथ केवल दो सुरक्षा गार्ड रहते थे.

अभिषेक बनर्जी, को तृणमूल कांग्रेस में दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है. पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं, उन्हें पिछली राज्य सरकार के दौरान 'जेड-प्लस' (Z-Plus) कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी. 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बदलने पर इस सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद, शुभेंदु अधिकारी ने सांसदों और अन्य संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें कीं.

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30 मई, 2026 को TMC नेता अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. (PTI)

इस समीक्षा के बाद, बनर्जी की 'जेड-प्लस' सुरक्षा वापस ले ली गई थी. इसके साथ ही हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनके आवास के बाहर तैनात पुलिस बल को भी हटा दिया गया था. उस समय, सरकार का कहना था कि एक निर्वाचित सांसद होने के नाते बनर्जी को उनके पद के अनुरूप सुरक्षा मिलती रहेगी. इसके बाद, उन्हें दो सुरक्षाकर्मी दिए गए थे.

शनिवार को जब उन्होंने सोनारपुर का दौरा किया, तब भी यही सुरक्षा व्यवस्था लागू थी. इस बीच, पुलिस ने कथित हमले और उत्पीड़न (परेशानी) की घटना की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सोनारपुर पुलिस ने रात भर इलाके में तलाशी अभियान चलाया और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए घटना के वीडियो फुटेज की जांच की.

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शनिवार, 30 मई, 2026 को सोनारपुर, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से मिलने के लिए गए थे, उस दौरान उन पर अंडे फेंके गए. (PTI)

खबरों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों का पता लगाया और इसके बाद छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में भी जुटी हुई है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कुछ और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है. इस घटना ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है और राज्य में बड़े राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है.

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