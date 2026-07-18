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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर चला बुलडोजर, आमतला में भारी फोर्स तैनात

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के साउथ 24 परगना जिले के आमतला में स्थित ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया. बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में, अवैध निर्माण के आरोपों के बाद उनके ऑफिस से जुड़ा शेड गिरा दिया गया. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कई नोटिस मिलने के बावजूद तृणमूल सांसद चार मंजिला ऑफिस के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए. इसलिए, शनिवार सुबह यह कार्रवाई की गई.

पुलिस की इस कार्रवाई से साउथ 24 परगना के आमतला इलाके में हलचल मच गई.

प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि ऑफिस बिना किसी वैध बिल्डिंग प्लान या जरूरी स्वीकृत डॉक्यूमेंट्स के बनाया गया था. लगातार कई नोटिस जारी करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन को सख्त एक्शन लेना पड़ा. पहला नोटिस 30 जून को ऑफिस भेजा गया, उसके बाद 7 जुलाई को दूसरा नोटिस भेजा गया. इसके अलावा, 15 जुलाई को साउथ 24 परगना जिला प्रशासन कार्यालय में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे. आरोप है कि किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, न ही तय तारीख पर कोई पेश हुआ.

इसके बाद, प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया. सुबह से ही पुलिस, केंद्रीय बलों के जवान और प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक बनर्जी के ऑफिस के पास दिखने लगे थे. पूरे इलाके को रेलिंग से घेर दिया गया, और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई. समाचार लिखे जाने तक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे, और फायर ब्रिगेड को भी स्टैंडबाय पर रखा गया था.

2024 के लोकसभा चुनाव में, BJP के अभिजीत दास—जिन्हें बॉबी के नाम से भी जाना जाता है—ने डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था.