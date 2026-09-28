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अभिषेक बनर्जी का जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने का आरोप, HC में सुनवाई 6 अक्टूबर को

कलकत्ता हाई कोर्ट व टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी. ( ETV Bharat )

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उनकी जेड-प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई है.

सोमवार को उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने जस्टिस कृष्ण राव की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. कोर्ट ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और जस्टिस राव ने कहा कि सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. कोर्ट में वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि अभिषेक राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के महासचिव हैं. विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई. वकील ने दावा किया, "मेरे क्लाइंट पर कई बार हमला हो चुका है. अभी, उनके पास कुछ हाउस गार्ड्स को छोड़कर कोई सुरक्षा कवर नहीं है." उन्होंने इन हालात को देखते हुए तुरंत सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया.wes इस साल मई में अभिषेक की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का रुख कुछ अलग था. चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद, उनके घर और ऑफिस के बाहर से अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था हटा दी गई. उस समय, कोलकाता पुलिस ने कहा था कि जेड-प्लस सुरक्षा प्रोटोकॉल बना हुआ है, और सिर्फ जेड-प्लस कवर के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा हटाई गई है. उसी महीने बाद में, अभिषेक की सुरक्षा और कम करने और जेड-प्लस कवर पूरी तरह से वापस लेने के फैसले के बारे में खबरें सामने आईं. सुरक्षा वापस लेने के विवाद के बीच मई के आखिरी हफ्ते में सोनारपुर में अभिषेक पर हमला हुआ. आरोप लगे कि उन पर तब हमला किया गया जब वह मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता संजू करमाकर के परिवार से मिलने जा रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी पर ईंटें, अंडे और जूते फेंके गए.