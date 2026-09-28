अभिषेक बनर्जी का जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने का आरोप, HC में सुनवाई 6 अक्टूबर को
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में दस्तक दी है.
Published : September 28, 2026 at 3:10 PM IST
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उनकी जेड-प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई है.
सोमवार को उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने जस्टिस कृष्ण राव की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. कोर्ट ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और जस्टिस राव ने कहा कि सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.
कोर्ट में वकील अयान भट्टाचार्य ने बताया कि अभिषेक राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के महासचिव हैं. विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा हटा दी गई. वकील ने दावा किया, "मेरे क्लाइंट पर कई बार हमला हो चुका है. अभी, उनके पास कुछ हाउस गार्ड्स को छोड़कर कोई सुरक्षा कवर नहीं है."
उन्होंने इन हालात को देखते हुए तुरंत सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया.wes इस साल मई में अभिषेक की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का रुख कुछ अलग था.
चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद, उनके घर और ऑफिस के बाहर से अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था हटा दी गई. उस समय, कोलकाता पुलिस ने कहा था कि जेड-प्लस सुरक्षा प्रोटोकॉल बना हुआ है, और सिर्फ जेड-प्लस कवर के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा हटाई गई है.
उसी महीने बाद में, अभिषेक की सुरक्षा और कम करने और जेड-प्लस कवर पूरी तरह से वापस लेने के फैसले के बारे में खबरें सामने आईं.
सुरक्षा वापस लेने के विवाद के बीच मई के आखिरी हफ्ते में सोनारपुर में अभिषेक पर हमला हुआ. आरोप लगे कि उन पर तब हमला किया गया जब वह मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता संजू करमाकर के परिवार से मिलने जा रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी पर ईंटें, अंडे और जूते फेंके गए.
अफरा-तफरी के बीच, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उसके सिर पर हेलमेट पहनाकर उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की, बाद में उसे हेलमेट पहने हुए इलाके से जाते हुए देखा गया. उस घटना के बाद अभिषेक ने खुद पुलिस सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि अपने पहले से तय कार्यक्रम के बारे में प्रशासन को बताने के बावजूद, मौके पर पुलिस का इंतजाम काफी नहीं था. हालांकि, उन्होंने खुद उस समय चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया कि उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा कवर मांगा था.
6 जून को एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने उस दावे को 'बेबुनियाद' बताकर खारिज कर दिया था. इस बीच, चुनाव से पहले, अभिषेक के हरीश मुखर्जी रोड वाले घर के आसपास पुलिस गार्ड, बैरिकेड, स्कैनर और सर्विलांस सिस्टम समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
चुनाव के बाद ये अतिरिक्त उपाय हटा दिए गए. मई में, कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने घर का दौरा किया और पिछले सुरक्षा सेटअप से जुड़े कुछ सरकारी उपकरण हटा दिए. अभिषेक ने अब इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
उनके वकील का कहना है कि मौजूदा हालात में सुरक्षा से जुड़ा तुरंत फैसला लेने की जरूरत है. यह देखना बाकी है कि 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट क्या निर्देश जारी करता है.
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