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'कानून का शासन राजनीतिक वफादारी से ऊपर हो', अभिषेक बनर्जी ने TMC नेताओं पर हमलों की निंदा की

टीएमसी नेता और पूर्व IPS ऑफिसर हुमायूं कबीर पर मंगलवार को कोलकाता के पूर्व जादवपुर पुलिस स्टेशन के बाहर हमला किया गया था.

TMC MP Abhishek Banerjee condemned violent attacks on party leaders and workers in West Bengal
टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 2:43 PM IST

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कोलकाता: टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर गहरी नाराजगी जताई है. डायमंड हार्बर के सांसद ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा किया, जिसमें हाल ही में हुई अशांति और हमलों की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है.

मंगलवार को जादवपुर पुलिस स्टेशन के बाहर हुमायूं कबीर पर हुए हमले के बाद, अभिषेक ने अपने पोस्ट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले की कड़ी निंदा की और पुलिस प्रशासन के पूरी तरह से निष्क्रिय रहने की भी कड़ी आलोचना की. अभिषेक बनर्जी ने लिखा, "आज जो हुआ वह सिर्फ राजनीतिक टकराव का मामला नहीं था - यह हिंसा, धमकी और संस्थागत विफलता का बहुत परेशान करने वाला दृश्य था.

उन्होंने कहा, "समय के साथ हमारे हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हमलों, धमकियों, डराने-धमकाने और शारीरिक हिंसा का सामना किया है. फिर भी जो बात शायद इससे भी अधिक चिंताजनक है, वह है कानून और व्यवस्था बनाए रखने की गंभीर जिम्मेदारी सौंपे गए लोगों की स्पष्ट उदासीनता! आज, हुमायूं कबीर, जो पहले IPS ऑफिसर थे, पर पुलिस स्टेशन के बाहर बुरी तरह हमला किया गया, जबकि हिंसा सबके सामने हो रही थी. जब हमला उस संस्था के दरवाजे पर हो सकता है जो लोगों की रक्षा के लिए बनी है, तो यह एक मुश्किल सवाल खड़ा करता है: तो फिर, लोगों की रक्षा कौन करेगा?

टीएमसी महासचिव ने कहा, "दिन में पहले, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक शांतिपूर्ण मार्च में हिस्सा लेते समय हिंसक हमले हुए. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हर चोट के पीछे एक इंसान, एक परिवार और एक ऐसा सदमा होता है जो कभी खत्म नहीं होता. और फिर उपासना चौधरी का डरावना अनुभव है, जो बार-बार राजनीतिक हिंसा का शिकार हुई हैं. उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उनके आवास पर भारी पथराव किया गया, जबकि उनके बुजुर्ग माता-पिता घर के अंदर ही थे. उनके पिता, जो मस्तिष्क आघात के मरीज हैं, इस घटना से गहरे सदमे में हैं.

अभिषेक बनर्जी ने कहा, "जब लोगों के परिवारों के सामने उनके खिलाफ हिंसा की जाती है, तो हम किस तरह की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं? प्रशासन की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो नागरिकों को यह महसूस करने देती है कि वे कहीं और की तुलना में अपने ही घरों में अधिक असुरक्षित हैं? यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए: राजनीतिक मतभेद राजनीतिक हिंसा का लाइसेंस नहीं बन सकते. हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के लिए सजा से कोई छूट नहीं, कोई चयनात्मक चुप्पी नहीं और कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए."

उन्होंने आगे लिखा, "पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन की यह संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे पार्टी संबद्धता की परवाह किए बिना हर नागरिक की रक्षा करें. हिंसा के सामने चुप्पी साधना निष्पक्षता नहीं है. जब संस्थाएं डराने-धमकाने के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती हैं, तो वह चुप्पी अपने आप में गंभीर परिणामों वाली बन जाती है."

टीएमसी सांसद ने लिखा, "बंगाल एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति का हकदार है जहां विरोधी बिना किसी हमले के आपस में असहमत हो सकें, जहां कार्यकर्ता बिना किसी हमले के मार्च निकाल सकें, जहां परिवार बिना किसी डर के सो सकें, और जहां कानून का शासन राजनीतिक वफादारी से ऊपर हो. यह वह बंगाल नहीं है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए."

अपने संदेश में अभिषेक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजनीतिक मतभेद कभी भी हिंसा को सही नहीं ठहरा सकते. ऐसी घटनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए.

पुलिस प्रशासन को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन की यह संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर नागरिक की सुरक्षा करें.

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हुमायूं कबीर पर हमला
पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा
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