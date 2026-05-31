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'अगर अभिषेक को कुछ हुआ तो ...' ममता बनर्जी ने दी सीधी चुनौती, हैदराबाद में इलाज का ऑफर

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला ( PTI )

कोलकाता/नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में शनिवार को हुई हिंसा के बाद राजनीति गरमा गई है. सुरक्षा बलों की उपस्थिति में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया. उन पर अड्डे और चप्पल फेंके गए थे. सीआईडी ​​ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर एक जून को दोपहर 12 बजे पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय, भबानी भवन स्थित सीआईडी ​​कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस घटना को लेकर टीएमसी समेत कई राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर हैरानी जताई और हमले के बाद अस्पताल में उनके इलाज के दौरान किए गए सुरक्षा इंतजामों और परिस्थितियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और वह किसी से डरने वाली नहीं हैं. डॉक्टरों ने शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा, "अभिषेक बनर्जी को मामूली चोटें आई हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं." हालांकि, ममता बनर्जी ने डॉक्टर की रिपोर्ट पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मेरे पारिवारिक डॉक्टर ने कहा है कि अभिषेक को ऑक्सीजन सपोर्ट देना होगा, क्योंकि उनकी आंखों में भी समस्या है. पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक के आठ ऑपरेशन हो चुके हैं, और अगर उसे कुछ हुआ तो वे सीधे तौर पर डॉक्टरों और इन अस्पतालों को जिम्मेदार ठहराएंगी. ममता बनर्जी ने कहा, "सीपीएम भी करीब 35 साल सत्ता में रही. क्या तब कभी ऐसा कुछ हुआ था? ये (भाजपा) अमानवीय हो गए हैं. ये क्रूरता है. लोकतंत्र की हत्या की बात छोड़िए, अब लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है. राहुल गांधी ने मुझे फोन किया और पूछा कुछ भी मदद चाहिए तो बताइएगा. मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं अगर इलाज नहीं दे रहें हैं तो." टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनता पिछले 15 सालों से जो कुछ सह रही है, वो सब बर्दाश्त कर रही है. हर एक व्यक्ति को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. जनता का गुस्सा कहीं न कहीं तो निकलना ही था. चुनाव परिणामों को देखते हुए आपको (अभिषेक बनर्जी) स्थिति समझ लेनी चाहिए थी. आप वहां हीरो बनने क्यों गए थे? अगर कोई 22 गाड़ियों के काफिले के साथ घूमता हुआ इस तरह हीरो बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? जनता ने सब कुछ देख लिया है, और वे बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे. आप (अभिषेक बनर्जी) लोगों को ये मौके क्यों दे रहे हैं?" लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरी घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है.