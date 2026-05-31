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'अगर अभिषेक को कुछ हुआ तो ...' ममता बनर्जी ने दी सीधी चुनौती, हैदराबाद में इलाज का ऑफर

अभिषेक बनर्जी ने कहा, वह डरने वाले नहीं हैं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

Abhishek Banerjee
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 8:32 AM IST

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Updated : May 31, 2026 at 9:14 AM IST

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कोलकाता/नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में शनिवार को हुई हिंसा के बाद राजनीति गरमा गई है. सुरक्षा बलों की उपस्थिति में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया. उन पर अड्डे और चप्पल फेंके गए थे. सीआईडी ​​ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर एक जून को दोपहर 12 बजे पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय, भबानी भवन स्थित सीआईडी ​​कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस घटना को लेकर टीएमसी समेत कई राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं.

तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर हैरानी जताई और हमले के बाद अस्पताल में उनके इलाज के दौरान किए गए सुरक्षा इंतजामों और परिस्थितियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और वह किसी से डरने वाली नहीं हैं.

डॉक्टरों ने शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा, "अभिषेक बनर्जी को मामूली चोटें आई हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं." हालांकि, ममता बनर्जी ने डॉक्टर की रिपोर्ट पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मेरे पारिवारिक डॉक्टर ने कहा है कि अभिषेक को ऑक्सीजन सपोर्ट देना होगा, क्योंकि उनकी आंखों में भी समस्या है. पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक के आठ ऑपरेशन हो चुके हैं, और अगर उसे कुछ हुआ तो वे सीधे तौर पर डॉक्टरों और इन अस्पतालों को जिम्मेदार ठहराएंगी.

ममता बनर्जी ने कहा, "सीपीएम भी करीब 35 साल सत्ता में रही. क्या तब कभी ऐसा कुछ हुआ था? ये (भाजपा) अमानवीय हो गए हैं. ये क्रूरता है. लोकतंत्र की हत्या की बात छोड़िए, अब लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है. राहुल गांधी ने मुझे फोन किया और पूछा कुछ भी मदद चाहिए तो बताइएगा. मैं अभिषेक को हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं अगर इलाज नहीं दे रहें हैं तो."

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था. किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनता पिछले 15 सालों से जो कुछ सह रही है, वो सब बर्दाश्त कर रही है. हर एक व्यक्ति को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है. जनता का गुस्सा कहीं न कहीं तो निकलना ही था. चुनाव परिणामों को देखते हुए आपको (अभिषेक बनर्जी) स्थिति समझ लेनी चाहिए थी. आप वहां हीरो बनने क्यों गए थे? अगर कोई 22 गाड़ियों के काफिले के साथ घूमता हुआ इस तरह हीरो बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? जनता ने सब कुछ देख लिया है, और वे बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे. आप (अभिषेक बनर्जी) लोगों को ये मौके क्यों दे रहे हैं?"

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूरी घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है.

राहुल गांधी ने कहा, "यह भाजपा की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है. राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते. केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार - दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जन-प्रतिनिधि, किसी भी दल का हो, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे."

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसी भी सूरत में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन बंगाल में उन्होंने जो कल्चर बनाया है, वे अब खुद उसी कल्चर के शिकार हो रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि जो गुंडागर्दी टीएमसी पार्टी करती थी, वही अब भाजपा कर रही है. यह वही बात है. चौधरी ने कहा, "बंगाल में टीएमसी के राज में हमने जो गुंडागर्दी देखी, वह खत्म नहीं हुई है, यह अभी भी जारी है. मैं कह रहा हूं कि यह सब बंद होना चाहिए."

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर डर तथा धमकी का माहौल बनाने का आरोप लगाया. केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा, “जहां-जहां भाजपा सत्ता में आती है, वहां डर और हिंसा हावी हो जाते हैं. भाजपा मजबूत विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती. पश्चिम बंगाल भाजपा की नफरत की राजनीति का शिकार हो गया है.”

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि भाजपा कथनी और करनी दोनों में हिंसा का प्रतीक है. ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सिब्बल ने कहा, "भाजपा कथनी और करनी दोनों ही लिहाज से हिंसा का प्रतीक है. अभिषेक पर हुआ यह निंदनीय हिंसक हमला दिखाता है कि भाजपा असामाजिक तत्वों से भरी हुई है जो सनातन धर्म से बहुत दूर हैं.’’

पूरे घटनाक्रम के दौरान बहुत सारी महिलाएं भी घरों से बाहर आ गईं और उन्होंने बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने आरजीकार मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि बनर्जी ने रेपिस्टों का साथ दिया, जबकि पूरा देश आरजीकार पीड़िता के साथ खड़ा था.

पीएमओ में काम कर चुके कंचन गुप्ता ने अपने एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी के उस भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी थी. अभिषेक के भाषण के कुछ अंश का उन्होंने पोस्ट किया, वो इस तरह है, "पिछली बार मैंने तुम्हें (भाजपा मतदाताओं को) छोड़ दिया था, इस बार मैं तुमसे निपटने की पूरी जिम्मेदारी लूंगा. 4 मई के बाद मैं देखूंगा कि दिल्ली से तुम्हारा कौन बाप तुम्हें बचाने आता है. मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर तुम्हारी मदद के लिए आता है... मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं... अगर हिम्मत है और अगर तुम सचमुच अपने बाप के बेटे हो तो नतीजे आने के बाद बंगाल में मौजूद रहना. मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े गुंडे हो."

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Last Updated : May 31, 2026 at 9:14 AM IST

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