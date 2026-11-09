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दुष्कर्म मामले में TMC विधायक परेश राम दास गिरफ्तार, पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से दबोचा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी विधायक परेश राम दास को सोमवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. दास पर दुष्कर्म, जबरन वसूली और चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने बताया कि बरुईपुर पुलिस थाने की एक विशेष टीम ने कैनिंग पश्चिम के फरार विधायक को दोपहर में पकड़ा. परेश राम दास को दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर लाया जाएगा और मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

दास लगभग 17 दिनों से फरार थे. उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है.

TMC विधायक दास को मुंबई के लिए उड़ान पकड़नी थी. सोमवार शाम को, जब वे मुंबई जा रहे थे, तब बरुईपुर जिला पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारी दुष्कर्म के एक मामले के सिलसिले में कुछ समय से परेश राम दास की भूमिका की जांच कर रहे थे. इसके चलते, CID ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था. जांचकर्ताओं ने मामले की जांच के सिलसिले में उनसे कई विषयों पर जानकारी मांगी थी.

सूत्रों के मुताबिक, हालांकि विधायक दास शुरुआत में CID के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे, लेकिन बाद में जांच अधिकारियों के साथ बातचीत और आगे पेश होने को लेकर कुछ दिक्कतें आ गईं. इसके बाद, विधायक एक तरह से भूमिगत हो गए. लगभग 17 दिनों तक जांच अधिकारी उन्हें ढूंढ नहीं पाए. पुलिस ने उन्हें ट्रैक करने के लिए कई सुरागों पर नजर रखी और उनके ठिकाने तथा गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई.

जांच अधिकारियों का मानना है कि विधायक ने CID की पूछताछ से बचने के लिए मुंबई जाने की योजना बनाई थी. इसी इरादे से दास सोमवार शाम हवाई अड्डे पहुंचे. हालांकि, मुंबई की उड़ान में सवार होने से पहले ही उनकी गतिविधियों की खबर पुलिस को मिल गई. इसके बाद, बरुईपुर जिला पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

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