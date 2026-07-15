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ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल

टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मदन मित्रा विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे में शामिल हो गए हैं.

TMC MLA Madan Mitra joined the faction of Leader of Opposition Ritabrata Banerjee.
TMC विधायक मदन मित्रा विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के गुट में हुए शामिल. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 3:33 PM IST

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कोलकाता : टीएमसी विधायक मदन मित्रा बुधवार को विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के बागी खेमे में शामिल हो गए. मदन को पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है. मदन मित्रा जाने के साथ ही पार्टी के अंदर चल रही अनबन और गहरी हो गई है.

कमरहाटी के विधायक मित्रा ने घोषणा की कि उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी के तहत काम करने वाली सभी राष्ट्रीय और राज्य कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है. विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है.

कमरहाटी विधायक ने बागी नेता से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से कहा, "मैंने सिर्फ अपना कमरा बदला है, घर नहीं. मैं पूरी तरह टीएमसी में हूं." यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट के लिए सबसे नया झटका है, जो पिछले कुछ महीनों से पहले कभी नहीं हुए विद्रोह से जूझ रहा है.

यह फूट तब और बढ़ गई जब ऋतब्रत बनर्जी और उनके समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय पर कब्ज़ा करने का दावा किया और एक समानांतर पैरेलल संगठनात्मक सिस्टम की घोषणा की.

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