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ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC विधायक मदन मित्रा बागी गुट में शामिल

TMC विधायक मदन मित्रा विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के गुट में हुए शामिल. ( ETV Bharat )