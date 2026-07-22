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बंगाल बंगाल विधानसभा में हंगामा, TMC विधायक कुणाल घोष सस्पेंड...सदन से उठाकर ले गए मार्शल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को विपक्ष के मुख्य सचेतक अखरुज्जमां को बोलने से रोकने पर ममता बनर्जी नीत 'कालीघाट' गुट से जुड़े तृणमूल विधायक कुणाल घोष को मार्शल की मदद से सदन से बाहर निकाल दिया गया तथा बाद में दिन की बाकी कार्यवाही के लिए उन्हें निलंबित दिया गया.

बुधवार को सदन के अंदर उनके बर्ताव से बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया. हालात इतने बिगड़ गए कि स्पीकर के आदेश न मानने के बाद, उन्हें चैंबर से बाहर निकालने के लिए मार्शल बुलाए गए. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूरी घटना पर बहुत नाराजगी जताई. सदन के नेता होने के नाते, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की.

विधानसभा सत्र के दौरान, विपक्ष के चीफ व्हिप अखेरुज्जमां सदन को संबोधित कर रहे थे. अचानक, कुणाल घोष अपनी सीट से उठे और सीधे सदन के 'वेल' में चले गए. वह तेजी से अखेरुज्जमां के माइक्रोफोन की ओर बढ़े और जोर-जोर से चिल्लाने लगे. उनकी एकमात्र शिकायत यह थी कि उन्हें बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई. बढ़ते तनाव को देखकर, कुछ भाजपा विधायक कुणाल को रोकने के लिए आगे आए. इस दौरान असेंबली मार्शल भी मौके पर पहुंच गए.

हंगामे के बीच, स्पीकर ने कुणाल को बार-बार अपनी सीट पर लौटने का आदेश दिया, और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा. लेकिन, कालीघाट कैंप के नेता ने स्पीकर के आग्रह या चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया. जिसका नतीजा यह हुआ कि, वहां मौजूद लोगों ने विधानसभा के अंदर एक ऐसा दृश्य देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था. मार्शलों को कुणाल को उठाकर चैंबर से बाहर ले जाना पड़ा.

इस घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूरे मामले को बहुत गलत बताया. अपनी बात में मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने विधानसभा में पहले कभी ऐसा बदतमीजी वाला बर्ताव नहीं देखा. हम भी विपक्ष में रहे हैं और अब सत्तारूढ़ पार्टी में हैं." "अखेरुज्जमां इस विधानसभा के लंबे समय से सदस्य और पूर्व मंत्री हैं. उनके पिता, श्री हबीबुर रहमान, मुर्शिदाबाद जिले के लोगों के बीच बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं. मैं, मुख्यमंत्री और सदन के नेता के तौर पर, आज ममता समर्थक तृणमूल सदस्य के उनकी ओर बढ़ने और उन पर मारपीट करने की कोशिश करने के तरीके की कड़ी निंदा करता हूं."