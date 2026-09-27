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ममता के विधायक कुणाल घोष पर एक बार फिर जानलेवा हमला! लगातार दो दिन हमले के पीछे क्या है बड़ी साजिश?

विधायक कुणाल घोष. ( ETV Bharat )

कोलकाता: टीएमसी ममता गुट के विधायक कुणाल घोष की कार पर रविवार 27 सितंबर को फिर से हमला हुआ है. इस बार उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र बेलेघाटा में यह घटना घटी. तृणमूल कांग्रेस के विधायक का आरोप है कि रविवार सुबह जब वे एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी 15-20 बाइक सवारों के एक गिरोह ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, उनका रास्ता रोका और फूलबागान इलाके में हमला कर दिया.