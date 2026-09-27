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ममता के विधायक कुणाल घोष पर एक बार फिर जानलेवा हमला! लगातार दो दिन हमले के पीछे क्या है बड़ी साजिश?

कोलकाता में टीएमसी विधायक कुणाल घोष की कार पर रविवार को हथौड़ों और रिवॉल्वर से हमला हुआ. विधायक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाये.

TMC MLA Kunal Ghosh
विधायक कुणाल घोष. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 7:07 PM IST

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कोलकाता: टीएमसी ममता गुट के विधायक कुणाल घोष की कार पर रविवार 27 सितंबर को फिर से हमला हुआ है. इस बार उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र बेलेघाटा में यह घटना घटी. तृणमूल कांग्रेस के विधायक का आरोप है कि रविवार सुबह जब वे एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी 15-20 बाइक सवारों के एक गिरोह ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, उनका रास्ता रोका और फूलबागान इलाके में हमला कर दिया.

कुणाल घोष का दावा है कि कुछ हमलावरों के पास रिवॉल्वर थीं और उन्होंने कार के शीशे तोड़ने के लिए हथौड़ों का इस्तेमाल किया. उनके सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला. आखिरकार, विधायक किसी तरह गाड़ी को मोड़ने में सफल रहे. उन्होंने नारकेलडांगा थाने में जाकर शरण ली. बता दें कि शनिवार 26 सितंबर को भी जब वो ममता की सभा में भाग लेने जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था.

कुणाल का दावा है कि रविवार सुबह जब से वे अपने घर से निकले थे, तभी से कई मोटरसाइकिल सवार उनकी कार का पीछा कर रहे थे. वे बेलेघाटा के वार्ड नंबर 36 में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. फूलबागान के पास बाइकों ने अचानक उनकी कार को ओवरटेक किया और सड़क को जाम कर दिया. इसी के बाद गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश शुरू हुई.

थाने में कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी. उन्होंने दावा किया कि कुछ हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनके नाम पुलिस को सौंप दिए गए हैं. कुणाल ने इस घटना में बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है. कुणाल घोष ने शनिवार को हुई उत्तरपारा की घटना को लेकर भी बीजेपी पर उंगली उठाई थी.

कुणाल घोष के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता देवजीत सरकार ने कहा कि यह घटना तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा हो सकती है. उनके मुताबिक, हालांकि किसी भी जनप्रतिनिधि पर हमला करना गलत है और उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस मामले के लिए बीजेपी पर दोष मढ़ना भी बिल्कुल गलत है.

कोलकाता पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आसपास के इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की जांच की जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों (आईविटनेस) के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

लगातार दो दिनों में दो अलग-अलग जगहों पर टीएमसी विधायक कुणाल घोष की गाड़ी पर हुए हमलों के आरोपों से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. रविवार की घटना के बाद, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हमले की निंदा की और राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने टिप्पणी की कि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सुरक्षा को लेकर ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो यह आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है.

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