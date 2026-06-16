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ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी विधायक पर फेंके अंडे, भड़के कुणाल घोष ने उठाए पुलिस पर सवाल

कुणाल घोष पर फेंके गये अंडे. ( ETV Bharat )