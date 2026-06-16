ममता बनर्जी के घर के बाहर टीएमसी विधायक पर फेंके अंडे, भड़के कुणाल घोष ने उठाए पुलिस पर सवाल
कोलकाता के कालीघाट में TMC प्रवक्ता कुणाल घोष पर हुआ हमला. कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक है.
Published : June 16, 2026 at 5:44 PM IST
कोलकाता: कालीघाट में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता और बेलियाघाटा के विधायक कुणाल घोष पर अंडे फेंके जाने की घटना के बाद एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इन गिरफ्तारियों के बाद भी कुणाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. आरोप लगाया कि "कमजोर धाराएं" लगाकर आरोपियों को जल्दी जमानत दिलाने की कोशिश की जा रही है.
मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कुणाल ने लिखा, "यह चिंता का विषय है कि पुलिस आज ही कमजोर धाराएं लगाकर जमानत का रास्ता साफ कर सकती है. मैंने पुलिस स्टेशन से कह दिया है कि ऐसी चालाकियां काम नहीं करेंगी." उन्होंने आगे दावा किया कि यह घटना न केवल उन पर हुए हमले को लेकर, बल्कि ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.
सोमवार शाम को, कुणाल ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक के बाद मीडिया से बात करने जा रहे थे. आरोप है कि तभी अचानक उन पर अंडे फेंके गए, जो उनके सिर और पीठ पर लगे. घटना के तुरंत बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, "यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं है; यह पूरी तरह से असभ्य व्यवहार और गुंडागर्दी है."
इसके बाद, एक और बड़ा आरोप सामने आया. कुणाल ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कम से कम एक व्यक्ति पहले ममता बनर्जी के आवास पर सीआईडी (CID) की तलाशी के दौरान पुलिस गवाह के रूप में काम कर चुका था. इस संबंध के आधार पर कुणाल ने सवाल उठाया, "क्या हमले की तैयारी के लिए घर के आसपास रेकी (जासूसी) की गई थी?"
सोमवार देर रात उन्होंने 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर लिखा, "मैंने सुना है कि जिस 'बंदर' ने अंडा फेंका, वह ममता-दी के घर पर सीआईडी के छापे के दौरान पुलिस का गवाह था. यहां तक कि जब्ती सूची पर उसके हस्ताक्षर भी हैं. तो, क्या हमले के लिए घर के आसपास रेकी की जा रही थी? जेड-कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाली एक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास के आसपास आखिर यह क्या चल रहा है?"
घटना के बाद, कुणाल ने कालीघाट पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों, चंदन कोयल और रबी कोयल को गिरफ्तार कर लिया.
हालांकि, राजनीतिक हलकों के एक धड़े का मानना है कि अंडा फेंकने की इस घटना से जुड़ा विवाद अब सिर्फ कुणाल घोष तक ही सीमित नहीं रह गया है. पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा, पुलिस की भूमिका और क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, जैसे सवाल अब तेजी से सामने आ रहे हैं.
इसे भी पढ़ेंः
- सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर कथित हमला, भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट और पथराव का आरोप
- TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को X कैटेगरी सुरक्षा, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
- ममता ने भवानीपुर सीट पर अपनी हार को हाई कोर्ट में दी चुनौती, शुभेंदु से 15,105 वोट से हारी थीं
- पूर्व TMC नेता शाहजहां शेख पर कोर्ट ने तय किए आरोप, जमीन हड़पने और करोड़ों की काली कमाई का मामला