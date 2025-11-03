ETV Bharat / bharat

प.बंगाल: TMC विधायक ज्योतिप्रिय मलिक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने बताया कि वह उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा इलाके का रहने वाला है. मलिक से नौकरी के लिए बात करना चाहता था.

TMC MLA ATTACKED
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हमला किया. वह साल्ट लेक इलाके में उनके आवास में घुस आया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है.

अधिकारी ने बताया कि लगभग 30 वर्षीय आरोपी रविवार रात करीब 9 बजे विधायक के आवास में घुस आया. उसने अचानक पूर्व मंत्री पर हमला किया और उनके पेट के निचले हिस्से में घूँसा मारा, जिससे मलिक अचेत हो गए. मलिक के शोर मचाने पर उनके सुरक्षाकर्मी और आस-पास मौजूद अन्य लोग दौड़कर आए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. बाद में उसे विधाननगर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

आरोपी ने पूछताछकर्ताओं को बताया कि वह उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा इलाके का रहने वाला है. मलिक से नौकरी के लिए बात करना चाहता था. मलिक पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाबड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. पुलिस ने बताया कि वह व्यक्ति शहर के एक सरकारी अस्पताल में मानसिक रोग का उपचार करना रहा था. उसने दिन में मलिक के घर के आसपास कई बार रेकी की थी.

मलिक ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें लगा था कि वह व्यक्ति अन्य विजिटर्स की तरह उनसे मिलना चाहता था और जब वह अचानक आगे बढ़ा और उन्हें मारा तो वे दंग रह गए. सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने कहा, 'मुझे यकीन नहीं है कि वह नशे में था या नहीं. मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था. यह अकल्पनीय है कि हाबड़ा का कोई व्यक्ति मुझ पर हमला करेगा.' हालांकि, उन्होंने इस हमले को एक बार का मामला बता

करीब दो साल पहले, जब मलिक वन मंत्री थे, तब केंद्रीय एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. यह मामला उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में पहले के कार्यकाल से संबंधित था. गिरफ्तारी के बाद, मलिक को उनके पद से हटा दिया गया और बीरबाहा हंसदा को वन मंत्री का पदभार सौंपा गया.

ये भी पढ़ें- 'SIR के डर से पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर ने दी अपनी जान': TMC के मंत्री का दावा

TAGGED:

TMC MLA JYOTIPRIYO MALLICK ATTACKED
ACCUSED ARRESTED IN WEST BENGAL
कोलकाता तृणमूल विधायक हमला
आरोपी गिरफ्तार
TMC MLA ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मेरी बीवी हिंदू'!, धर्म परिवर्तन की कोई योजना नहीं', अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने दी सफाई

फलोदी में टैक्सी को डंपर ने मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में चार की मौत

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.