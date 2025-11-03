ETV Bharat / bharat

प.बंगाल: TMC विधायक ज्योतिप्रिय मलिक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक पर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हमला किया. वह साल्ट लेक इलाके में उनके आवास में घुस आया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है.

अधिकारी ने बताया कि लगभग 30 वर्षीय आरोपी रविवार रात करीब 9 बजे विधायक के आवास में घुस आया. उसने अचानक पूर्व मंत्री पर हमला किया और उनके पेट के निचले हिस्से में घूँसा मारा, जिससे मलिक अचेत हो गए. मलिक के शोर मचाने पर उनके सुरक्षाकर्मी और आस-पास मौजूद अन्य लोग दौड़कर आए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. बाद में उसे विधाननगर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

आरोपी ने पूछताछकर्ताओं को बताया कि वह उत्तर 24 परगना जिले के हाबड़ा इलाके का रहने वाला है. मलिक से नौकरी के लिए बात करना चाहता था. मलिक पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाबड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. पुलिस ने बताया कि वह व्यक्ति शहर के एक सरकारी अस्पताल में मानसिक रोग का उपचार करना रहा था. उसने दिन में मलिक के घर के आसपास कई बार रेकी की थी.