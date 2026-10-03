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बंगाल: मुर्शिदाबाद में TMC विधायक के घर में लगी आग, MLA की हालत गंभीर

तृणमूल कांग्रेस के विधायक बायरन बिस्वास और आग लगने के बाद घर से धुआं निकलता हुआ. ( ETV Bharat )

शमशेरगंज (पश्चिम बंगाल): मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक बायरन बिस्वास (Bayron Biswas) के घर में आग लग गई, जिससे वह झुलस गए. विधायक की हालत गंभीर बताई जा रही है. बायरन बिस्वास सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.

पुलिस ने बताया कि बिस्वास को पहले धुलियान (Dhuliyan) के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया. लेकिन, उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें आगे के इलाज के लिए कोलकाता ले जाया जा सकता है. फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है कि विधायक के घर में आग कैसे लगी या वह कैसे घायल हुए. विधायक बायरन बिस्वास (File Photo/ IANS) बिस्वास का घर शमशेरगंज के डाक बंगले में है. बिस्वास एक बीड़ी फैक्ट्री के मालिक भी हैं, जो उसी घर से चलती है. शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे लोगों ने घर से आग की लपटों के साथ घना धुआं निकलता देखा. बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) सुरेंद्र सिंह ने कहा, "घटना की विस्तृत जांच की जा रही है."