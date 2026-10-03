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बंगाल: मुर्शिदाबाद में TMC विधायक के घर में लगी आग, MLA की हालत गंभीर

टीएमसी विधायक बायरन बिस्वास का घर शमशेरगंज में है. फिलहाल पुलिस ने आग की घटना पर कोई बयान नहीं दिया है. तपस घोष की रिपोर्ट.

TMC MLA Bayron Biswas suffers burn injuries due to fire at his residence in Shamsherganj Murshidabad
तृणमूल कांग्रेस के विधायक बायरन बिस्वास और आग लगने के बाद घर से धुआं निकलता हुआ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 7:23 PM IST

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शमशेरगंज (पश्चिम बंगाल): मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक बायरन बिस्वास (Bayron Biswas) के घर में आग लग गई, जिससे वह झुलस गए. विधायक की हालत गंभीर बताई जा रही है. बायरन बिस्वास सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.

पुलिस ने बताया कि बिस्वास को पहले धुलियान (Dhuliyan) के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया. लेकिन, उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें आगे के इलाज के लिए कोलकाता ले जाया जा सकता है.

फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है कि विधायक के घर में आग कैसे लगी या वह कैसे घायल हुए.

Bayron Biswas
विधायक बायरन बिस्वास (File Photo/ IANS)

बिस्वास का घर शमशेरगंज के डाक बंगले में है. बिस्वास एक बीड़ी फैक्ट्री के मालिक भी हैं, जो उसी घर से चलती है. शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे लोगों ने घर से आग की लपटों के साथ घना धुआं निकलता देखा. बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) सुरेंद्र सिंह ने कहा, "घटना की विस्तृत जांच की जा रही है."

विधायक ने खुद को आग लगाई?
हालांकि, पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बिस्वास ने खुद को आग लगाई और बाद में अपने घर में भी आग लगा ली. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना पारिवारिक झगड़े की वजह से हुई.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या विधायक ने खुद को आग लगाई या किसी और ने घर में आग लगाई. एक सूत्र ने बताया कि बिस्वास परिवार में संपत्ति को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से यह घटना हुई, और इसमें कोई राजनीतिक या दूसरा पहलू शामिल नहीं है.

विधायक बायरन बिस्वास के घर से धुआं निकलता हुआ.
विधायक बायरन बिस्वास के घर से धुआं निकलता हुआ. (ETV Bharat)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "बायरन बहुत अच्छे इंसान हैं. मैंने उन्हें सागरदिघी उपचुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट दिया था, और वे जीत गए. बाद में, वह तृणमूल में शामिल हो गए. मुझे इस बात पर कोई गुस्सा या शिकायत नहीं है. मैं उनसे मिलने अस्पताल जाऊंगा और उनके ठीक होने की प्रार्थना करूंगा."

फरवरी 2023 में, बिस्वास ने कांग्रेस के टिकट पर सागरदिघी से उपचुनाव जीता था, और बंगाल में पार्टी के अकेले विधायक थे. हालांकि, वह उसी साल मई में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

2026 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर BJP उम्मीदवार तपस कुमार चक्रवर्ती को भारी मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की. हालांकि ​​तृणमूल में फूट के बाद, वह ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए.

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