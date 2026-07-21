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TMC शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़, ममता ने कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​का आरोप लगाया

टीएमसी शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़ के बाद सियासत तेज हो गई है. ममता ने पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई.

TMC Martyrs Day rally
टीएमसी शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़ के बाद पहुंची ममता बनर्जी (Source@AITC)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 2:02 PM IST

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कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की शहीद दिवस रैली से एक दिन पहले बिड़ला प्लेनेटेरियम की जगह जंग के मैदान में तब्दील हो गई. भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि, उसने तृणमूल रैली के स्टेज पर बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद बनाया जा रहा था.

आरोप है कि भाजपा से जुड़े मोटरसाइकिल सवार एक गैंग ने सोमवार देर रात रैली स्थल पर हंगामा किया. तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वह सीधे राज्य सरकार और पुलिस के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​का केस करेंगी.

TMC Martyrs Day rally
TMC शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़, क्या बोलीं ममता (Source@AITC)

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, कोर्ट ने तृणमूल को 21 जुलाई को बिड़ला प्लेनेटेरियम के सामने 'शहीद दिवस' रैली करने की इजाजत दी थी. कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद मंच बनाने का काम जोरों पर चल रहा था.

सोमवार, 20 जुलाई की दोपहर को, रैली से एक दिन पहले पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ रैली स्थल पर गईं. हालांकि, उस रात बाद में हालात बहुत बदल गए. रैली स्थल पर तोड़फोड़ की खबर मिलते ही, बिना समय गंवाए, डोला सेन और कल्याण बनर्जी के साथ, तृणमूल नेता ममता बनर्जी उसी रात मौके पर पहुंच गईं. हाथ में माइक्रोफोन लिए टूटे हुए स्टेज के सामने खड़ी ममता ने सीधे तौर पर भाजपा और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया.

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TMC शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़, क्या बोलीं ममता (Source@AITC)

उन्होंने कहा, "रात करीब 10:30 बजे, एक अपराधी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल पर 60 से 65 लोगों का एक गैंग आया और रैली स्थल पर तोड़-फोड़ की. उन्होंने छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं पर हमला किया."

तृणमूल नेता ने आरोप लगाया कि न सिर्फ स्टेज तोड़ा गया, बल्कि रैली स्थल पर बिजली की लाइनें और माइक्रोफोन कनेक्शन पूरी तरह से काट दिए गए. सभी बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए. बारिश के बीच काम कर रहे डेकोरेटर्स और मजदूरों को भी धमकाया गया और उन्हें वहां से भगा दिया गया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर भी हमले किए गए.

ममता बनर्जी ने रात में हुए इस हंगामे के दौरान पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था कि रैली की जगह पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है. उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि इस निर्देश के बावजूद पुलिस सुरक्षा क्यों हटा ली गई. पुलिस के कोई कार्रवाई न करने की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है, तो सब लोग अचानक भाग गए... मैं हैरान हूं."

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TMC शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य नेता मौके पर पहुंचे (Source@AITC)

तृणमूल नेता ने हाई कोर्ट के निर्देश के उल्लंघन के लिए सीधे कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना की घोषणा की. गुस्से में ममता ने कहा, "मैं पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​का मुकदमा चलाने की मांग करूंगी. क्या हमें बैठकर खुद ही देखना चाहिए." उन्होंने पुलिस पर भेदभाव का भी आरोप लगाया, यह देखते हुए कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 21 जुलाई रैली में शामिल होने से रोका जा रहा है.

राजनीतिक बदले की भावना का आरोप लगाते हुए, ममता ने स्थानीय पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच तुलना की. उन्होंने दिल्ली में विपक्षी खेमे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का हवाला देते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया.

मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, "आपने देखा है कि उन्होंने दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के साथ क्या किया. उन्होंने यहां भी वही किया है." उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 14,000 से ज्यादा झूठे केस दर्ज किए गए हैं.

इस स्थिति को "आधी रात के इतिहास का काला अध्याय" बताते हुए, ममता ने चेतावनी दी कि वह आने वाले दिनों में विरोध करने के लिए रोज सड़कों पर उतरेंगी. तृणमूल नेता ने राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन, 'INDIA' के घटक दलों से भी पूरी घटना के बारे में अपनी आवाज उठाने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों और लोकतांत्रिक ताकतों को इस घटना का जोरदार विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए. हालांकि, इन गंभीर आरोपों के बारे में अभी तक राज्य सरकार या कलकत्ता पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती है. यह उन 13 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को याद करने के लिए है, जो 21 जुलाई, 1993 को कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुए एक विरोध मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए थे. पिछले तीन दशकों में यह ममता के लिए एक अहम सालाना कार्यक्रम रहा है.

'शहीद दिवस' पर ममता नीत तृणमूल गुट और बागी गुट अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करेंगे
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट द्वारा मंगलवार को यहां 'शहीद दिवस' के अवसर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

कांग्रेस भी मध्य कोलकाता में महात्मा गांधी की प्रतिमा से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित लगभग 200 साल पुरानी और 157 फीट ऊंची ‘शाहिद मीनार’ पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगी.

ये तीनों कार्यक्रम एक-दूसरे से बेहद कम दूरी पर आयोजित होने वाले हैं और इसके मद्देनजर, पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है.

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस बिड़ला तारामंडल के पास अपना कार्यक्रम आयोजित करेगी, जबकि खुद को ‘‘अविभाजित’’ या ‘‘असली तृणमूल कांग्रेस’’ बताने वाला बागी गुट यहां से करीब दो किलोमीटर दूर मेयो मार्ग पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित करेगा.

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