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पश्चिम बंगाल चुनाव: TMC एक और सीट हारी, बीजेपी की सीटें 207 हुईं

राजारहाट-न्यू टाउन सीट जीतने के बाद बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़कर 207 हो गई है, जबकि तृणमूल की सीटों की संख्या घटकर 80 हो गई है. इसके अलावा, लेफ्ट-ISF गठंबधन, कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी को दो-दो सीटें मिली हैं.

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस, एक और सीट हार गई है! चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राजरहाट-न्यू टाउन सीट पर दोबारा वोटों की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी पीयूष कनोडिया 316 मतों के अंतर से जीते. 18 राउंड की काउंटिंग खत्म होने पर, उन्हें 1,06,564 वोट मिले. उनके निकटतम प्रतिद्वंदी, तृणमूल के तपस चटर्जी को 1,06,248 वोट मिले. करीब 30 घंटे चली मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने BJP उम्मीदवार को विजयी घोषित किया.

सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी उम्मीदवार को शुरू में करीब 2,800 वोटों की बढ़त थी. उस समय, राजरहाट-न्यू टाउन सीट से मौजूदा विधायक और तृणमूल उम्मीदवार तपस चटर्जी ने दोबारा गिनती की मांग की. दूसरी बार गिनती के बाद, तृणमूल उम्मीदवार 323 वोटों से आगे हो गए. सूत्रों का यह भी कहना है कि असल में, शुरू में तृणमूल उम्मीदवार को ही जीता हुआ घोषित किया गया था. हालांकि, BJP ने भी फिर से वोटों की गिनती की मांग की. तृणमूल आखिरकार एक और सीट हार गई.

यह बात सामने आई है कि यह झगड़ा जांगड़ा हटियारा (Jangra Hatiara) पंचायत इलाके में वोटों की गिनती के दौरान शुरू हुआ था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोबारा गिनती की मांग खास तौर पर 17वें और 18वें राउंड में हुई गिनती को लेकर उठी थी. अपील की सच्चाई देखने के बाद, आयोग ने उन खास बूथों पर नए सिरे से गिनती करने का फैसला किया और BJP उम्मीदवार पीयूष कनोडिया की आखिर में जीत हुई.

तपस चटर्जी, जो कभी CPI(M) के मजबूत नेता थे, सरकार बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे. हालांकि उनके पास कोई मंत्री पद नहीं था, लेकिन क्षेत्र में उनका राजनीतिक दबदबा था. दोबारा गिनती के बाद पता चला कि तपस – राजरहाट के नेता – भी हारे हुए बड़े नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए. इस लिस्ट में अरूप बिस्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पांजा और सुजीत बोस जैसे जाने-माने लोग शामिल हैं.

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