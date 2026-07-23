ETV Bharat / bharat

दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर FIR की मांग, TMC नेता ने दर्ज कराई शिकायत

एक वायरल वीडियो में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ जड़ देते हैं जो बिना किसी प्रतिरोध के शांत खड़ी थी.

ETV BHARAT
संसद मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज की तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बीती 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर संसद मार्च विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी पर हुए कथित हमले को लेकर विवाद गहरा गया है. तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास शिकायत दर्ज कराकर दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

20 जुलाई को जंतर-मंतर से सांसद मार्च करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र, अभिभावक, बच्चे व बुजुर्ग शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हुए थे. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने की पुलिसिया कार्रवाई के दौरान भारी बल प्रयोग किया गया, जिसमें 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो व रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तैनात एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी की ओर बढ़ते हैं, जो बिना किसी प्रतिरोध के शांत खड़ी थी, और बिना किसी उकसावे के उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में 22 जुलाई 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष जब पुलिस बर्बरता पर सुनवाई हुई, तो सरकार का पक्ष था कि किसी ने एफआईआर के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया है. इसी के जवाब में साकेत गोखले ने 23 जुलाई को आधिकारिक रूप से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत में शामिल कानूनी धाराएं लगाने की मांग

साकेत गोखले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) के तहत संज्ञेय अपराध के खुलासे के आधार पर शिकायत दर्ज कराई है.


सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

शिकायत पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि शिकायत से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो पुलिस अधिकारी के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त रामलीला मैदान मामला (2012) का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि किसी अहिंसक प्रदर्शनकारी पर हमला करना किसी भी तरह से आधिकारिक कानूनी ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता है.


शिकायतकर्ता साकेत गोखले ने मांग की है कि आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए. पीड़ित महिला का बयान की सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं के तहत दर्ज किया जाए. 20 जुलाई के जंतर-मंतर क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज, बॉडी-वर्न कैमरा रिकॉर्डिंग और वायरलेस लॉग को सुरक्षित रखा जाए.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर FIR
ADCP SANDEEP LAMBA FIR
TMC LEADER SAKET GOKHALE COMPLAINT
DEMAND OF FIR ON ADCP SANDEEP LAMBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.