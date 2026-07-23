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दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर FIR की मांग, TMC नेता ने दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली: बीती 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर संसद मार्च विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी पर हुए कथित हमले को लेकर विवाद गहरा गया है. तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास शिकायत दर्ज कराकर दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

20 जुलाई को जंतर-मंतर से सांसद मार्च करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र, अभिभावक, बच्चे व बुजुर्ग शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हुए थे. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने की पुलिसिया कार्रवाई के दौरान भारी बल प्रयोग किया गया, जिसमें 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो व रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तैनात एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी की ओर बढ़ते हैं, जो बिना किसी प्रतिरोध के शांत खड़ी थी, और बिना किसी उकसावे के उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में 22 जुलाई 2026 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष जब पुलिस बर्बरता पर सुनवाई हुई, तो सरकार का पक्ष था कि किसी ने एफआईआर के लिए पुलिस से संपर्क नहीं किया है. इसी के जवाब में साकेत गोखले ने 23 जुलाई को आधिकारिक रूप से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है.