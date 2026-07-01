महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे ! TMC सांसद का BJP समर्थकों पर आरोप
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थकों ने उनके पार्टी कार्यालय को निशाना बनाते हुए अंडे फेंके.
Published : July 1, 2026 at 5:20 PM IST
कोलकाता : टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर अंडे फेंके और नारे लगाए.
मोइत्रा, अहमद के घर पर टीएमसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए कालीगंज के पलाशी गईं थीं. तभी बाहर प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप जमा हो गया और 'वापस जाओ' के नारे लगाने लगा. कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अंडे भी फेंके और 'चोर' के नारे लगाए.
Nadia, West Bengal: TMC MP Mahua Moitra faced an egg protest by BJP workers in Palashi, while attending a preparatory meeting for the July 21 Martyrs’ Day programme, as protesters gathered outside the restaurant. pic.twitter.com/N6Uk0PdU6u— IANS (@ians_india) July 1, 2026
मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और भाजपा कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया.
हालांकि, न्यूज एजेंसी पीटीआई खुद से वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं कर सका. उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य में सरकार बदलने के बाद कानून-व्यवस्था खत्म हो गई है. पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. भाजपा ने अब मुझ पर हमला करने की योजना बनाई है. ये आम लोग नहीं हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं."
Hello @DGPWestBengal @WBPolice past 2 hours & your police is watching the fun & not dispersing the mob. They want me to flee & they will pelt eggs /stones while I enter my car. Please do your job. Disperse the mob. Am in NH Dhaba Plassey. pic.twitter.com/PWmjuJEnaH— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 1, 2026
जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात करने के बाद उन्हें तितर-बितर कर दिया.
महुआ मोइत्रा से जुड़ी पहली घटना नहीं
वैसे, मोइत्रा से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है. 13 जून को, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कृष्णानगर जिला कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुईं, जहां तृणमूल सांसद को एक केस के सिलसिले में पेश होना था, और कथित तौर पर उन पर अंडे फेंकने की कोशिश की.
उस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने कहा था, "मैं उनमें से हर एक के खिलाफ कार्रवाई करूंगी. मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी. अगर पुलिस हमारे साथ नहीं है, तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी. अगर जरूरी हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी."
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