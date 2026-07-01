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महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे ! TMC सांसद का BJP समर्थकों पर आरोप

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा समर्थकों ने उनके पार्टी कार्यालय को निशाना बनाते हुए अंडे फेंके.

TMC MP making a video of the people (left) and protesters holding black flags.
टीएमसी सांसद लोगों का वीडियो बनाते हुए (बाएं) व काले झंडे लिए प्रदर्शनकारी. (IANS video screenshot)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 5:20 PM IST

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कोलकाता : टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पार्टी विधायक अलीफा अहमद के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर अंडे फेंके और नारे लगाए.

मोइत्रा, अहमद के घर पर टीएमसी की मीटिंग में शामिल होने के लिए कालीगंज के पलाशी गईं थीं. तभी बाहर प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप जमा हो गया और 'वापस जाओ' के नारे लगाने लगा. कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अंडे भी फेंके और 'चोर' के नारे लगाए.

मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो शेयर किया और भाजपा कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन करने का आरोप लगाया.

हालांकि, न्यूज एजेंसी पीटीआई खुद से वीडियो के असली होने की पुष्टि नहीं कर सका. उन्होंने आरोप लगाया, "राज्य में सरकार बदलने के बाद कानून-व्यवस्था खत्म हो गई है. पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है. भाजपा ने अब मुझ पर हमला करने की योजना बनाई है. ये आम लोग नहीं हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं."

जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात करने के बाद उन्हें तितर-बितर कर दिया.

महुआ मोइत्रा से जुड़ी पहली घटना नहीं
वैसे, मोइत्रा से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है. 13 जून को, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कृष्णानगर जिला कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुईं, जहां तृणमूल सांसद को एक केस के सिलसिले में पेश होना था, और कथित तौर पर उन पर अंडे फेंकने की कोशिश की.

उस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने कहा था, "मैं उनमें से हर एक के खिलाफ कार्रवाई करूंगी. मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी. अगर पुलिस हमारे साथ नहीं है, तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी. अगर जरूरी हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी."

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