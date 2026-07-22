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TMC सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा से सस्पेंड, बीजेपी बोली, ऐसी अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती

राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव (डिजाइन इमेज) ( ANI and ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोकसभा में आज मानसून सत्र के दौरान बड़ा हंगामा हुआ. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र (13 अगस्त तक) के लिए निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई महिला सांसदों के प्रति अश्लील भाषा और अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद हुई. निलंबन की घोषणा सदन में पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने की. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रस्ताव पर वॉयस वोट से फैसला लिया गया. शिकायत काकोली घोष दस्तिदार (पूर्व TMC, अब NCPI) समेत अन्य महिला सांसदों (मिताली बाग, शताब्दी रॉय) की थी. आरोप है कि गर्मागर्म बहस के दौरान कल्यान बनर्जी ने महिला सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं. राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य से बातचीत (ETV Bharat) इस मुद्दे पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने इस फैसले पर कहा कि, सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. महिला सांसदों के साथ अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा में थे लेकिन कल्याण बनर्जी का व्यवहार पूरी तरह अनुचित था. यदि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है तो उस पर संसद की कार्रवाई लाजिमी है.