TMC सांसद कल्याण बनर्जी लोकसभा से सस्पेंड, बीजेपी बोली, ऐसी अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती
लोकसभा में आज मानसून सत्र के दौरान हंगामे पर ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : July 22, 2026 at 7:50 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में आज मानसून सत्र के दौरान बड़ा हंगामा हुआ. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मानसून सत्र (13 अगस्त तक) के लिए निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई महिला सांसदों के प्रति अश्लील भाषा और अनुचित व्यवहार के आरोपों के बाद हुई. निलंबन की घोषणा सदन में पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने की.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रस्ताव पर वॉयस वोट से फैसला लिया गया. शिकायत काकोली घोष दस्तिदार (पूर्व TMC, अब NCPI) समेत अन्य महिला सांसदों (मिताली बाग, शताब्दी रॉय) की थी. आरोप है कि गर्मागर्म बहस के दौरान कल्यान बनर्जी ने महिला सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं.
इस मुद्दे पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने इस फैसले पर कहा कि, सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. महिला सांसदों के साथ अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा में थे लेकिन कल्याण बनर्जी का व्यवहार पूरी तरह अनुचित था. यदि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है तो उस पर संसद की कार्रवाई लाजिमी है.
उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और सदन ने जो फैसला लिया है, वह बिल्कुल सही है. विपक्ष को भी सदन की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए. भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक कलह अब संसद तक पहुंच गई है और कल्यान बनर्जी का मामला उसी का नतीजा है.
कल्याण बनर्जी पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस घटना पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, इससे पहले भी महुआ मोइत्रा उन पर खुद आरोप लगा चुकीं है. उन्होंने कहा कि, संसद में गरिमा बनाए रखना जरूरी है और यदि आप बार बार गलती करेंगे तो संसदीय कार्यवाही तो होगी ही. यह घटना नीट पेपर लीक, छात्र आंदोलन और सीजेएपी (कॉकरोच जनता पार्टी) विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में हुई, जिसमें सदन पहले से ही अराजकता की स्थिति में था.
विपक्ष ने निलंबन को ‘दमन’ बताया, जबकि सत्तापक्ष ने इसे ‘सदन की गरिमा बचाने’ का कदम बताया. सत्र में आगे भी इस मुद्दे पर और तीखी बहस होने की संभावना है. कल्याण बनर्जी के निलंबन को टीएमसी आगे भी मुद्दा बनाएगी.
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