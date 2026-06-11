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पश्चिम बंगाल : पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को शॉर्ट्स व टी-शर्ट में घुमाया

फाल्टा की सड़कों पर जहांगीर खान की परेड निकाली गई. ( ETV Bharat )

फाल्टा (पश्चिम बंगाल) : जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को गुरुवार को पुलिस ने दक्षिण 24 परगना के फाल्टा की सड़कों पर शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनाकर घुमाया.

खान को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था, जो डायमंड हार्बर से सांसद भी हैं. विपक्षी पार्टियों ने अक्सर उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान आतंक फैलाया और डर का माहौल बनाया.

पता चला है कि अलग-अलग शिकायतों और मामलों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई जगहों का दौरा किया, और खान को उनके घर भी ले जाया गया.

हालांकि, पुलिस ने चल रही जांच का हवाला देते हुए खास जानकारी देने से मना कर दिया. चश्मदीदों ने बताया कि खान को अलग-अलग इलाकों से ले जाया गया. पूरे ऑपरेशन के दौरान एक सुरक्षा घेरा और कई पुलिस गाड़ियां थीं. कार्रवाई देखने के लिए वहां रहने वालों की भीड़ जमा हो गई.