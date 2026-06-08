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बंगाल पुलिस और एसटीएफ ने TMC नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी रहे जहांगीर खान को बंगाल पुलिस ने आज सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. बता दें, तृणमूल कांग्रेस का यह उम्मीदवार देश छोड़कर नेपाल भागने की तैयारी में था.

अभी तक जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है. आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से गायब था. पश्चिम बंगाल पुलिस और एसटीएफ दोनों को जहांगीर खान की काफी दिनों से तलाश थी. जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के इस नेता पर सात केस दर्ज हैं.