बंगाल पुलिस और एसटीएफ ने TMC नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया
जहांगीर खान फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार था, जो काफी दिनों से लापता था.
Published : June 8, 2026 at 11:56 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी रहे जहांगीर खान को बंगाल पुलिस ने आज सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. बता दें, तृणमूल कांग्रेस का यह उम्मीदवार देश छोड़कर नेपाल भागने की तैयारी में था.
अभी तक जहांगीर खान की गिरफ्तारी पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है. आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. जहांगीर खान फाल्टा विधानसभा चुनाव 2026 के बाद से गायब था. पश्चिम बंगाल पुलिस और एसटीएफ दोनों को जहांगीर खान की काफी दिनों से तलाश थी. जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के इस नेता पर सात केस दर्ज हैं.
News Alert ! TMC leader Jahangir Khan arrested near India-Nepal border in north Bengal on 'extortion' charges: Police. pic.twitter.com/R6BMcdEMg7— Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026
सूत्रों से जानकारी मिली है कि एसटीएफ ने इसको पकड़ने के लिए काफी दिनों से जाल बिछाया था और इसके लिए टेक्निकल सर्विलांस का प्रयोग किया गया था.
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