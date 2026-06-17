चुनाव बाद हिंसा मामले में कोलकाता से TMC नेता व पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता व पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार कर लिए गए.उन पर चुनाव पूर्व और चुनाव बाद हिंसा कराने का आरोप है.
Published : June 17, 2026 at 6:29 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री उदयन गुहा को कूचबिहार पुलिस ने बुधवार को कोलकाता में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कूचबिहार में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में की गई है.
गुहा, जो तृणमूल कांग्रेस के जाने-माने नेता और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के पूर्व मंत्री थे, उन्हें कोलकाता के फूलबागान में उनके अपार्टमेंट से उठाया गया और स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि फूलबागान पुलिस स्टेशन में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें उत्तर बंगाल ले जाया जाएगा.
पुलिस का दावा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कूचबिहार जिले में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कई आरोपों की जांच चल रही है. जांच के दौरान गुहा का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि चुनाव के बाद हुई खास हिंसक घटनाओं से गुहा का कोई सीधा या अप्रत्यक्ष लिंक है या नहीं.
गुहा लंबे समय से कूच बिहार के दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक जानी-मानी हस्ती रहे हैं. उन्होंने उत्तर बंगाल विकास मंत्री के तौर पर काम किया था.
पुलिस सूत्रों ने आगे कहा कि चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों के अलावा, गुहा के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों की जांच भी अलग-अलग स्तर पर चल रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि मौजूदा गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के मामलों के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं.
इस बीच, अपनी गिरफ्तारी के बाद गुहा ने पुलिस कार्रवाई की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया. फूलबागान पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के बाद, उन्होंने दावा किया कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें उनको पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट का आदेश होने के बावजूद उन्हें गलत तरीके से और गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया. सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा है कि वह इस मामले को कानूनी तौर पर चुनौती देना चाहते हैं.
कूच बिहार जिला पुलिस ने चल रही जांच का हवाला देते हुए विस्तार में जानकारी देने से परहेज किया है. हालांकि, जांच अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई केस के डॉक्यूमेंट्स और मौजूद सबूतों के आधार पर की गई थी. राजनीतिक और प्रशासनिक हलके में होने वाली पूछताछ और कोर्ट में पेशी के बाद जांच किस दिशा में जाएगी, इस पर करीबी नजर रख रहे हैं.
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