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चुनाव बाद हिंसा मामले में कोलकाता से TMC नेता व पूर्व मंत्री उदयन गुहा गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री उदयन गुहा को कूचबिहार पुलिस ने बुधवार को कोलकाता में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद कूचबिहार में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में की गई है.

गुहा, जो तृणमूल कांग्रेस के जाने-माने नेता और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के पूर्व मंत्री थे, उन्हें कोलकाता के फूलबागान में उनके अपार्टमेंट से उठाया गया और स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि फूलबागान पुलिस स्टेशन में जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें उत्तर बंगाल ले जाया जाएगा.

पुलिस का दावा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कूचबिहार जिले में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कई आरोपों की जांच चल रही है. जांच के दौरान गुहा का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. जांच एजेंसियां ​​इस बात की जांच कर रही हैं कि चुनाव के बाद हुई खास हिंसक घटनाओं से गुहा का कोई सीधा या अप्रत्यक्ष लिंक है या नहीं.

गुहा लंबे समय से कूच बिहार के दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक जानी-मानी हस्ती रहे हैं. उन्होंने उत्तर बंगाल विकास मंत्री के तौर पर काम किया था.

पुलिस सूत्रों ने आगे कहा कि चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों के अलावा, गुहा के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों की जांच भी अलग-अलग स्तर पर चल रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि मौजूदा गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के मामलों के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं.