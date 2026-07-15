अभिषेक बनर्जी ने 'डीजे' मामले में बिधाननगर कोर्ट में अपना वॉयस सैंपल दिया
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बिधाननगर कोर्ट में अपना वॉयस सैंपल दिया. सुभाजीत मंडल की रिपोर्ट...
Published : July 15, 2026 at 2:39 PM IST
बिधाननगर (पश्चिम बंगाल) : डीजे वाले भड़काऊ भाषण मामले में कानूनी अड़चन आखिरकार खत्म हो गई है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना वॉयस सैंपल दिया.
कलकत्ता हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद, वह बुधवार को सुबह 11:55 बजे बिधाननगर कोर्ट में खुद पेश हुए. वॉयस सैंपलिंग प्रक्रिया पूरा करने के लिए वह कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए. वहीं कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.
बिधाननगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह से ही सुरक्षा के इंतजाम बहुत कड़े थे. पुलिस और प्रशासन यह पक्का करने के लिए चौकस थे कि सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पैदा हुई स्थिति दोबारा न हो.
नियंत्रण बनाए रखने और किसी घटना को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के साथ एक बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी. इस बीच, अभिषेक के घर पर सुबह से ही उनके वकीलों की हलचल दिख रही थी. अपने घर से निकलकर और ऑफिस के व्यस्त ट्रैफिक से गुजरते हुए, वह ठीक 11:55 बजे भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में दाखिल हुए.
#WATCH | West Bengal: TMC National General Secretary Abhishek Banerjee leaves from his residence for Bidhannagar Court, Kolkata to submit his voice sample before the Court. pic.twitter.com/VkGYcgzUsg— ANI (@ANI) July 15, 2026
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विवाद अभिषेक बनर्जी के एक चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए बयान से शुरू हुआ.
आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने तृणमूल की एक बैठक में कहा था, "4 तारीख को 12 बजे के बाद, मैं देखूंगा कि किस जल्लाद में कितनी ताकत है. मैं देखूंगा कि किसके 'दिल्ली वाले पिता' उन्हें बचाने आते हैं... डीजे जरूर बजेगा, और इतनी जोर से बजेगा कि कान बज उठेंगे."
इस टिप्पणी के बाद, बागुईआटी पुलिस स्टेशन में भड़काऊ भाषण, धमकी और शांति भंग करने का केस दर्ज किया गया. बाद में जांच राज्य पुलिस की खुफिया विंग सीआईडी को सौंप दी गई. जांच के लिए सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से वॉयस सैंपल लेने की इजाजत मांगी थी.
हालांकि, अभिषेक ने पहले माना था कि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो स्टेटमेंट में आवाज असल में उनकी ही थी. फिर भी, जांच एजेंसी ने कहा कि कानूनी और साइंटिफिक सबूतों की सच्चाई पता लगाने के लिए फोरेंसिक वॉयस टेस्ट जरूरी था.
इससे पहले, तृणमूल सांसद लगातार दो मौकों 30 जून और 8 जुलाई को विधाननगर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. उनके वकीलों ने वॉयस टेस्ट से बचने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, पिछले हफ़्ते अभिषेक को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के कोर्टरूम में कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उन्हें दी गई कानूनी सुरक्षा जांच में उनके सहयोग पर निर्भर है और हर चीज की एक सीमा होनी चाहिए.
जज ने चेतावनी दी कि अगर वह सहयोग नहीं करते हैं तो सभी मौजूदा सुरक्षा वापस ले ली जाएगी. हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद, अभिषेक के वकीलों ने अपनी याचिका वापस ले ली और इस बात पर सहमत हुए कि वह 15 जुलाई को वॉयस सैंपल देने के लिए खुद पेश होंगे.
अभिषेक बनर्जी बुधवार को उस वादे और कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोर्ट में पेश हुए.
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