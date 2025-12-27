ETV Bharat / bharat

'वोटर लिस्ट से हटाए गए 58 लाख लोगों में कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं?': TMC ने EC से पूछे सवाल

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को एक बेहद तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से सीधा जवाब मांगा है.

TMC leader Abhishek Banerjee
TMC नेता अभिषेक बनर्जी शनिवार, 27 दिसंबर, 2025 को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (PTI)
Published : December 27, 2025 at 8:47 PM IST

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR- Special Intensive Revision) अभियान के तहत नाम हटाने को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को एक बेहद तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) से सीधा जवाब मांगा है.

'घुसपैठिए' कितने हैं?

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के तहत ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन के बाद हटाए गए 58.20 लाख नामों में से गैर-कानूनी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या बतानी चाहिए.

तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बंगाल की आबादी 10.05 करोड़ है. चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज में वोटरों के नाम हटाए जाने की संख्या 58.20 लाख है. बनर्जी ने कहा, "यह आबादी का सिर्फ 5.79 परसेंट है, जो उन सभी राज्यों में सबसे कम है जहां SIR हो रहा है." उन्होंने मांग की कि "ECI हटाए गए 58.20 लाख नामों में से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या बताए."

बंगाल को बनाया जा रहा निशाना

अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत के बाद से ही केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "यह पूरा अभियान एक विशेष एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है. उनका मकसद केवल और केवल राज्य के लोगों को परेशान करना है."

घुसपैठिये के आरोप पर चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बनर्जी का यह बयान सीधे तौर पर उन विरोधी दलों को चुनौती है जो अक्सर घुसपैठ का मुद्दा उठाकर मतदाता सूची की शुद्धि (purity) पर सवाल उठाते रहे हैं. TMC नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये नाम वास्तव में अवैध घुसपैठियों के हैं तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता दिखाते हुए आधिकारिक संख्या जारी करनी चाहिए.

