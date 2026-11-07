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अभिषेक बनर्जी के घर पर आधी रात हुआ हंगामा! TMC सांसद का दावा....भाजपा समर्थकों पर लगाए आरोप

अभिषेक बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस सांसद) फाइल फोटो ( ANI )

By ANI 2 Min Read

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने शनिवार को दावा किया कि शुक्रवार देर रात भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों ने उनके आवास पर हमला किया.

टीएमसी नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी कार्यकर्ताओं, कोलकाता पुलिस और उच्च न्यायिक संस्थानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बनर्जी ने कहा कि कल रात 2 बजे भाजपा के समर्थकों ने उनके घर पर हमला किया.

अभिषेक बनर्जी ने कहा, "आज सुबह मेरे द्वारा रेकी (निगरानी) का वीडियो जारी किए जाने के तुरंत बाद, अभी रात के 2 बजे मेरे घर पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया. यह सब कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में हुआ." कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, "कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद जो यह सब होते हुए भी चुपचाप तमाशा देखते रहे. मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा." शुक्रवार को बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोग पिछले दो दिनों से उनके आवास और कार्यालय की रेकी कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया.