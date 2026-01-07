ETV Bharat / bharat

अभिषेक बनर्जी का दावा, अमर्त्य सेन को SIR के लिए चुनाव आयोग का मिला नोटिस

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (बायें) तृणमूल कांग्रेस के ऑल-इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ( ETV Bharat )

रामपुरहाट: तृणमूल कांग्रेस के ऑल-इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद में शामिल हो गए हैं. खबर है कि उन्हें भी चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर सुनवाई में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है. बनर्जी ने यह दावा मंगलवार को बीरभूम के रामपुरहाट में एक पब्लिक मीटिंग में किया. तृणमूल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ने कहा, 'बीरभूम आते समय मैंने सुना कि एसआईआर ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है. जिस आदमी ने देश का नाम रोशन किया है, जिसने नोबेल पुरस्कार जीतकर दुनिया भर में नाम कमाया है, उसे एसआईआर के लिए नोटिस भेजा गया है.' गौरतलब है कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का न्यूमरेशन फेज पूरा होने के बाद सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इस प्रोसेस के लिए जिन लोगों को बुलाया गया है, उनमें कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं. उस लिस्ट में एक खास नाम कवि जॉय गोस्वामी का है. इसके अलावा, ऐसी खबरें हैं कि एक्टर-सांसद देव को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है. अभिषेक बनर्जी के दावे के मुताबिक अमर्त्य सेन का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ गया है. उन्होंने सवाल किया कि भारत रत्न पाने वाले अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए क्यों बुलाया जाएगा? उन्होंने यह भी मांग की कि बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए. दूसरी ओर उन्होंने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'मैंने कहा है कि वे चाहे कितना भी एसआईआर करें और कितनी भी साजिशें रचें, पिछली बार के मुकाबले हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी.'