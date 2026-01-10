पश्चिम बंगाल : बांकुड़ा की सभी विधानसभा सीट जीतने का अभिषेक ने किया आह्वान, दो BJP नेता TMC में शामिल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही जंगलमहल की राजनीति में नई गरमाहट आती दिख रही है.
कोलकाता: जंगलमहल के ऊबड़-खाबड़ इलाके में हाल के सालों में कमल का निशान बार-बार खिलता रहा है. 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2021 के विधानसभा चुनाव तक, बांकुड़ा और पुरुलिया जैसे जिलों में तृणमूल कांग्रेस के दबदबे के बावजूद, भाजपा का वोट बैंक काफी मजबूत था. लेकिन अभिषेक बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में उस समीकरण को बदलना चाहते हैं.
शनिवार को बांकुड़ा के साल्टोरा में 'रण संकल्प सभा' से तृणमूल के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ने अपील की कि अब यह 50-50 बंटवारे की बात नहीं है. इस बार तृणमूल बांकुरा और बिष्णुपुर जिलों के सभी 12 विधानसभा क्षेत्र चाहती है.
भाजपा के गढ़ माने जाने वाले साल्टोरा में खड़े होकर उन्होंने भगवा खेमे में दरार भी डाल दी. उनकी मौजूदगी में, दो बड़े स्थानीय भाजपा नेता तृणमूल में शामिल हो गए.
भाजपा की अंदरूनी कलह और तृणमूल का 'मिशन 12'
जनसभा में अभिषेक की मौजूदगी में, साल्टोरा ब्लॉक के पूर्व भाजपा अध्यक्ष कालीपद रॉय और बांकुरा नगर पालिका के स्वतंत्र पार्षद दिलीप अग्रवाल तृणमूल में शामिल हो गए. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, चुनाव से ठीक पहले संगठनात्मक बदलाव से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला टूट सकता है.
भाजपा नेताओं के टीएमसी ज्वाइन करने के बाद अभिषेक ने सीधे चुनावी गणित पर बात की. उन्होंने पिछले चुनावों के आंकड़े पेश किए.
उन्होंने कहा, "2021 में, आपने हमें बांकुरा की 12 में से चार सीटों पर चुना, और भाजपा आठ में जीती. 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह अंतर कम होकर 6-6 हो गया. इस बार, हमारा टारगेट 12-0 है." यह पक्का करने के लिए कि बांकुरा के लोग तृणमूल पर पूरा भरोसा करें. अभिषेक ने 'अधिकार' और 'वंचितता' के अवधारणाओं को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया.
उनका संदेश था कि अगर भाजपा जीती तो वे बंगाल के लोगों के अधिकार छीन लेंगे और अगर तृणमूल जीती तो वे उन अधिकारों को उनके घरों तक पहुंचा देंगे.
रोज़गार का वादा: पत्थर उद्योग में 25,000 नौकरियां
साल्टोरा और मेजिया इलाकों में पत्थर इंडस्ट्री और क्रशर इकॉनमी का मुख्य आधार हैं. हालांकि, कानूनी दिक्कतों और पर्यावरण से जुड़ी पाबंदियों की वजह से यह इंडस्ट्री लंबे समय से सुस्त पड़ी है.
इस दिन डायमंड हार्बर से सांसद ने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की. मंच से उन्होंने एक बड़ी घोषणा की जो बांकुरा में आने वाले चुनावों में अहम भूमिका निभा सकती है. अभिषेक ने कहा, “साल्टोरा में 133 हेक्टेयर सरकारी जमीन और 18 खदानें हैं. कानूनी दिक्कतों और सरकारी देरी की वजह से काम रुका हुआ था. मैं पिछले दो महीनों से इस पर काम कर रहा हूं. मैं वादा करता हूं कि 31 मार्च तक सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद सभी 18 खदानें और क्रशर चालू हो जाएंगे.”
उन्होंने दावा किया कि इस कदम से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से इलाके के लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे. उन्होंने बांकुड़ा की लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को दूर करने के लिए तुरंत 150 ट्यूबवेल लगाने का भी आदेश दिया.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ये दो वादे – 'पानी' और 'नौकरियां' – सूखे जंगलमहल इलाके में तृणमूल कांग्रेस के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं.
भाजपा को 'रिपोर्ट कार्ड' के साथ खुली चुनौती
अपने भाषण के दौरान अभिषेक बनर्जी ने भाजपा सांसदों और विधायकों पर तीखा हमला किया. उन्होंने सवाल किया, “ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से और नरेंद्र मोदी की सरकार 12 साल से सत्ता में है. मैं भाजपा नेताओं को चैलेंज करता हूं कि वे बांकुरा के किसी भी मैदान में अपने 12 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएं. मैं ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा. अगर मैं उन्हें बहस में पूरी तरह हरा नहीं पाया और मैदान से बाहर नहीं भेज पाया, तो मैं लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा.”
