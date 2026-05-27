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तृणमूल सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया

तृणमूल नेतृत्व की आपत्तियों के बावजूद मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक बैठक में भाग लिया था. दस्तीदार टीएमसी की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं और पार्टी के ‘बंग जननी’ कार्यक्रम से जुड़ी हुई थीं. हालांकि, वह पश्चिम बंगाल के बारासात लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनी हुई हैं.

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त करने वाली लोकसभा सदस्य काकोली घोष दस्तीदार ने बुधवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया.

सांसद काकोली घोष दस्तीदार हाल ही में तृणमूल के प्रमुख कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहीं और उन्होंने पार्टी के आंतरिक कामकाज पर भी असंतोष व्यक्त किया था. सूत्रों के अनुसार, बारासात से चार बार की सांसद दस्तीदार ने तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को लिखे पत्र में पार्टी की सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है.

सूत्रों ने कहा कि दस्तीदार ने पार्टी को सूचित किया है कि वह अब इन जिम्मेदारियों को जारी नहीं रख सकतीं. इस घटनाक्रम से तृणमूल के भीतर बदलते समीकरणों को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं, जो कि पार्टी की चुनावी हार और कुछ नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से असंतोष जताने के बाद सामने आया है.

रविवार को दस्तीदार ने तृणमूल की बारासात जिला इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी. पार्टी ने अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और तापस चटर्जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया. तृणमूल नेतृत्व ने दस्तीदार के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के घटनाक्रम पर आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है.

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