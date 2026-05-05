पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से नौ जिलों में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल सकी
स्थानीय गुटबाजी, उम्मीदवारों का चयन और नेताओं के अहंकार को अहम कारक माना जा रहा है.
Published : May 5, 2026 at 12:30 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से नौ जिलों में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और इन सभी जिलों की 68 सीटें जीतकर राज्य को भगवा रंग में रंग दिया. यह ऐतिहासिक चुनाव भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी.
राज्य में पहली बार सत्ता में आने के साथ ही, उत्तर बंगाल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के मध्य भाग तक फैले इन नौ जिलों के जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो भविष्यवाणी की थी कि टीएमसी कई जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, वह सही साबित हुई है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया. 294 सदस्यीय विधानसभा में टीएमसी लगभग 80 सीटों पर सिमट गई.
इस परिणाम ने भाजपा को पूर्वी बंगाल में उसके अंतिम प्रमुख गढ़ में भी निर्णायक सेंध लगाने का मौका दिया और 'अंगा, बंगा और कलिंगा' (बिहार, बंगाल और ओडिशा) में भगवा रंग का अपना जाल बिछा दिया.
भाजपा के प्रदर्शन चार्ट में सबसे ऊपर पूर्वी मेदिनीपुर जिला है, जहां उसके सबसे सफल चुनावी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी का दबदबा कायम रखा. भाजपा ने जिले की सभी 16 सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछले चुनाव में उसकी 15 में से 1 की जीत से कहीं बेहतर है.
2024 के आम चुनावों के नतीजों से पता चला था कि पताशपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की बढ़त बरकरार है.पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2020 में भाजपा में शामिल होने के बाद से ही अधिकारी का प्रभाव उनके गृह नगर कांथी में बढ़ता जा रहा था, और 2026 के राज्य चुनावों के नतीजों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिले पर उनकी पकड़ अब पूरी तरह मजबूत है.
पहाड़ी क्षेत्रों में, टीएमसी या उसके सहयोगी दल भी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर के चार जिलों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे, जहां 18 सीटें थीं.बीजेपी ने पूरे उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 पर कब्जा जमा लिया. यहां पर तृणमूल की सीटों की संख्या घटकर मात्र 14 रह गई. यह पहले 23 थीं.
सभी पहाड़ी सीटें अब बीजेपी के खाते में हैं, ऐसे में ममता बनर्जी समर्थित अर्ध-स्वायत्त पहाड़ी प्रशासनिक निकाय, गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के भविष्य को लेकर चर्चा चरम पर पहुंच गई है.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के "संवैधानिक ढांचे के भीतर पहाड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान" के वादे को पार्टी सांसद राजू बिस्टा ने जीटीए को खत्म करने की घोषणा के रूप में देखा.
टीएमसी की सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (टीएमसी) की सभी पहाड़ी सीटें हार जाने के बाद, पार्टी प्रमुख अनित थापा, जो जीटीए प्रमुख भी हैं, ने इस हार का कारण राज्य में हुए "समग्र सत्ता-विरोधी मतदान" को बताया.
एक स्थानीय मतदाता ने कहा, "हम उत्सुकता से उस तरह के स्थायी समाधान का इंतजार कर रहे हैं जो भाजपा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित करेगी, क्योंकि पार्टी अब राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में है."उन्होंने स्वीकार किया कि जीटीए पर कोई भी निर्णय पहाड़ी राजनीति को प्रभावित करेगा, जिसका नेतृत्व वर्तमान में थापा कर रहे हैं.पहाड़ी क्षेत्रों में, सिलीगुड़ी नगर निकाय के टीएमसी मेयर और पार्टी के पराजित उम्मीदवार गौतम देब ने कहा कि प्रशासन से संबंधित कुछ कारकों को हटाने और जोड़ने से यह निराशाजनक प्रदर्शन हुआ.
मध्य बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और झाड़ग्राम के वन-आच्छादित क्षेत्रों में, जिन्हें स्थानीय भाषा में जंगल महल कहा जाता है, टीएमसी को पूर्णतः शून्य परास्त होना पड़ा. पार्टी को पुरुलिया की सभी नौ सीटों, बांकुरा की 12 सीटों और झाड़ग्राम की चार सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा.
पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस क्षेत्र में कुडमी-महातो समुदाय के सदस्यों की महत्वपूर्ण उपस्थिति, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में हो रही देरी से असंतुष्ट होकर इस बार भाजपा का साथ दिया, टीएमसी के भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती प्रतीत होती है.
भाजपा ने झाड़ग्राम से सटे गोपीबल्लभपुर से कुडमी समाज के पूर्व नेता राजेश महाता को और पड़ोसी पुरुलिया जिले के जॉयपुर से कुडमी समुदाय के नेता अजीत महाता के पुत्र बिस्वजीत महाता को उम्मीदवार बनाया.
आदिवासी समुदाय के वोटों में कथित विभाजन, घटते रोजगार अवसरों के कारण मजबूरन पलायन, टीएमसी के भीतर व्यापक गुटबाजी और उम्मीदवारों के चयन को लेकर निराशा से जुड़ी संभावित आंतरिक तोड़फोड़ को ममता बनर्जी के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के अतिरिक्त कारक माना गया.
चुनाव में अप्रत्याशित उलटफेर करते हुए, भाजपा ने पूरे पश्चिम बर्धमान जिले को भगवा रंग में रंग दिया और टीएमसी से छह सीटें छीन लीं. पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों में जीती थीं, और शेष तीन सीटें बरकरार रखीं.स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले के कुछ नेताओं के "अहंकार" और "जनसेवाओं के वितरण के बजाय व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करने" के कारण पार्टी जनता के बीच बेहद अलोकप्रिय हो गई.
टीएमसी के पूर्व नेता जितेंद्र तिवारी, जो भाजपा में शामिल हो गए और मौजूदा चुनावों में जिले के कोयला खनन क्षेत्र की पांडाबेश्वर सीट से जीते, ने इस फैसले को "बंगाल का पुन: औद्योगीकरण करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने" के लिए एक भारी जनादेश के रूप में व्याख्या की.
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