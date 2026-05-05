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पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से नौ जिलों में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल सकी

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से नौ जिलों में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और इन सभी जिलों की 68 सीटें जीतकर राज्य को भगवा रंग में रंग दिया. यह ऐतिहासिक चुनाव भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी.

राज्य में पहली बार सत्ता में आने के साथ ही, उत्तर बंगाल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के मध्य भाग तक फैले इन नौ जिलों के जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो भविष्यवाणी की थी कि टीएमसी कई जिलों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, वह सही साबित हुई है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया. 294 सदस्यीय विधानसभा में टीएमसी लगभग 80 सीटों पर सिमट गई.

इस परिणाम ने भाजपा को पूर्वी बंगाल में उसके अंतिम प्रमुख गढ़ में भी निर्णायक सेंध लगाने का मौका दिया और 'अंगा, बंगा और कलिंगा' (बिहार, बंगाल और ओडिशा) में भगवा रंग का अपना जाल बिछा दिया.

भाजपा के प्रदर्शन चार्ट में सबसे ऊपर पूर्वी मेदिनीपुर जिला है, जहां उसके सबसे सफल चुनावी नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी का दबदबा कायम रखा. भाजपा ने जिले की सभी 16 सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछले चुनाव में उसकी 15 में से 1 की जीत से कहीं बेहतर है.

2024 के आम चुनावों के नतीजों से पता चला था कि पताशपुर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की बढ़त बरकरार है.पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि 2020 में भाजपा में शामिल होने के बाद से ही अधिकारी का प्रभाव उनके गृह नगर कांथी में बढ़ता जा रहा था, और 2026 के राज्य चुनावों के नतीजों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिले पर उनकी पकड़ अब पूरी तरह मजबूत है.

पहाड़ी क्षेत्रों में, टीएमसी या उसके सहयोगी दल भी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरदुआर के चार जिलों में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे, जहां 18 सीटें थीं.बीजेपी ने पूरे उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 पर कब्जा जमा लिया. यहां पर तृणमूल की सीटों की संख्या घटकर मात्र 14 रह गई. यह पहले 23 थीं.

सभी पहाड़ी सीटें अब बीजेपी के खाते में हैं, ऐसे में ममता बनर्जी समर्थित अर्ध-स्वायत्त पहाड़ी प्रशासनिक निकाय, गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के भविष्य को लेकर चर्चा चरम पर पहुंच गई है.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के "संवैधानिक ढांचे के भीतर पहाड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान" के वादे को पार्टी सांसद राजू बिस्टा ने जीटीए को खत्म करने की घोषणा के रूप में देखा.

टीएमसी की सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (टीएमसी) की सभी पहाड़ी सीटें हार जाने के बाद, पार्टी प्रमुख अनित थापा, जो जीटीए प्रमुख भी हैं, ने इस हार का कारण राज्य में हुए "समग्र सत्ता-विरोधी मतदान" को बताया.